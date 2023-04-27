Le Monde: Франция весной прошлого года выслала более 40 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Франция весной прошлого года выслала более 40 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщает газета Le Monde со ccылкой на представителя спецслужб страны.
В начале февраля генеральный директор службы внутренней безопасности (DGSI) Николя Лернер в закрытом режиме дал показания парламентскому комитету по расследованию. По информации Le Monde, в течение последних месяцев ему пришлось проводить «разъяснительную работу» в парламенте после того, как были «выявлены контакты с сотрудниками российской разведки под дипломатическим прикрытием».
Лернер сообщил, что одно из дел, выявленное его сотрудниками, было передано в суд. Оно связано с финансированием, в нем фигурируют французское выборное должностное лицо и иностранное государство.
По словам главы DGSI, российские спецслужбы являются «самыми активными и многочисленными» на территории Франции, имея «несколько десятков сотрудников», несмотря на то, что их число значительно сократилось с начала полномасштабной войны России в Украине.
Как сообщает Le Monde, весной 2022 года, после событий в украинской Буче, Франция выслала 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Вскоре после этого власти страны выслали еще шесть человек, пойманных на месте преступления в ходе «работы с источником информации» — это была одна из самых масштабных операций DGSI по борьбе со шпионажем за последние десятилетия.
Кроме того, закрытие российского представительства при Совете Европы летом 2022 года привело к уходу «значительного числа российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием», пишет французская газета.
Руководитель DGSI также рассказал, не называя имен, что «несколько евродепутатов и бывших евродепутатов в последнее время вели себя подобным образом, а некоторые избранные представители явно поддерживали тайные отношения со спецслужбами».
В среду МИД РФ объявил о высылке десяти норвежских дипломатов в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии. Также на этой неделе Швеция выслала пять российских дипломатов, а 19 апреля Молдова объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства.
Около двух недель назад МИД Норвегии объявил персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ в Осло. В ведомстве заявили, что их деятельность «отслеживалась в течение длительного времени».
Позже полицейская служба безопасности Норвегии (PST) сообщила, что 15 сотрудников посольства РФ работали на российские спецслужбы, в том числе — на внешнюю и военную разведку. По данным PST, дипломаты пытались вербовать людей для использования в качестве источников информации, перехватывать сообщения и покупать передовые технологии.