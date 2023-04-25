Швеция высылает пять российских дипломатов

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — заявил глава МИД.

Швеция высылает пятерых российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу SVT Nyheter.

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В апреле 2022 года Швеция объявила о высылке трех российских дипломатов. Глава МИД страны Анн Линде заявила, что страна приняла «решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией».

В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата трех шведских дипломатов.