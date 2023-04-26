МИД РФ объявил о высылке 10 норвежских дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата десятерых норвежских дипломатов в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посла Норвегии в Москве Роберта Квиле в среду вызвали в российский МИД, чтобы уведомить его о решении.

«Ему выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке пятнадцати дипломатов Посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата Военного атташе. Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне», — говорится в заявлении российского министерства.

В МИД Рф также обещают, что за высылкой последуют и другие меры «в связи с недружественными действиями Осло». Они включают введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан.

Около двух недель назад МИД Норвегии объявил персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ в Осло. В ведомстве заявили, что их деятельность «отслеживалась в течение длительного времени». Позже полицейская служба безопасности Норвегии (PST) сообщила, что 15 сотрудников посольства РФ работали на российские спецслужбы, в том числе — на внешнюю и военную разведку. По данным PST, дипломаты пытались вербовать людей для использования в качестве источников информации, перехватывать сообщения и покупать передовые технологии.