«Мы не заинтересованы в том, чтобы нами управляла Москва»

Во второй половине 2022 года Чехия председательствовала в Совете Европейского союза — на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины и попытки энергетического шантажа, направленного на раскол ЕС, со стороны Кремля. Чехия заняла одну из самых жестких и последовательных позиций, направленных на сдерживание Москвы. Одним из ключевых политиков, отвечавших за этот курс, был представитель «Пиратской партии» Ян Липавский, молодой министр иностранных дел Чехии, назначенный на этот пост в конце 2021 года. Главный редактор «Новой-Европа» Кирилл Мартынов встретился с Липавским, чтобы поговорить о поддержке Украины, визовых ограничениях для россиян, настроениях в чешском обществе и российским империализме.

— Мой первый вопрос касается председательства Чехии в Совете Европейского союза. Так получилось, что вы стали министром иностранных дел почти в то же время, за год до начала председательства. И всё это совпало с началом войны в Украине. Можете ли вы рассказать о результатах председательства? Что удалось? Достаточно ли было сделано для поддержки Украины и установления мира в Европе? — На данный момент ЕС устроен таким образом, что страна, которая председательствует, не обязательно назначает темы переговоров.

На самом деле государствам-членам нужно работать над огромным количеством проблем, которые повлекла за собой война в Украине. Например, высокие цены на газ и его нехватка в связи с решением Путина шантажировать нас

(хотя этот шантаж и провалился). Но у страны-председателя — один из ключевых голосов. Во время переговоров это дает нам возможность влиять на происходящее, выносить определенные темы на обсуждение, давать понять, что мы не будем откладывать этот вопрос, и таким образом прийти к окончательному компромиссу. И я уверен, что у нас это очень хорошо получалось. Например, мы провели много встреч энергетического совета, и, думаю, помогли Европе пережить первые месяцы энергетического кризиса. Мы смогли сформулировать стоящие перед нами проблемы, и это позволило нам достичь больших результатов. Например, запретить въезд российским туристам в Европу во время войны в Украине.

Ян Липавский во время интервью с Кириллом Мартыновым. Посольство Чехии в Риге. Фото: Влад Докшин, специально для «Новой газеты Европа»

— Я думаю, нашим читателям будет интересно узнать, что вы считаете это хорошим примером. Вы не могли бы еще раз объяснить логику запрета на въезд российских туристов? Мне кажется, что Чехия — единственная страна в Европе, которая ввела запрет на въезд российских туристов и при этом не граничит с Россией. — Но на самолете можно прилететь в Прагу. Нельзя сбрасывать бомбы на Украину и потом ехать в отпуск. Такое поведение неприемлемо для Чехии. В нашей стране существует программа для оказания помощи российским оппозиционерам. Наша страна является безопасным местом для независимых журналистов, членов научного сообщества и других представителей российского общества. Но, к сожалению, не всё российское общество [выступает против войны]. А по соображениям безопасности нам нужно проводить это различие [между теми, кто поддерживает войну, и теми, кто против нее]. Наша внешняя политика направлена на то, чтобы помочь Украине защитить ее суверенитет и территориальную целостность, не стать очередным регионом, которым управляет Москва, помочь ей остаться независимой страной.

— Мы видим, что некоторые страны-члены союза не следуют вашему примеру. Россияне могут спокойно ездить в Испанию, Италию, Францию или Германию по туристической визе. — Это вопрос к этим странам. Но позиция Чехии ясна. Я не думаю, что у россиян должна существовать возможность путешествовать по Европе после массовых убийств в Буче, уничтожения Мариуполя и других украинских городов. И война продолжается прямо сейчас. — Я часто слышу от российских граждан возражение: «Это ведь не я был в Буче, не я воевал в Украине. Я просто обычный человек, живущий при диктатуре. Но у меня не было выбора. Я не сделал ничего плохого, но я не могу въехать в Чехию». Как бы вы ответили на это? — Я бы сказал, что у нас нет хорошего способа делать такое разграничение [между теми, кто поддерживает войну, и всеми остальными российскими туристами]. И, конечно, наша страна следует нормам международного права. Так что,

если кто-то будет искать убежища в Чехии, мы готовы рассмотреть каждый случай в деталях.

— В течение нескольких лет существовало мнение, что в Чехии можно найти политиков, которые с пониманием относятся к российской диктатуре и к Путину. — Уже нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Чехии Петр Павел выступают с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, Бельгия, 19 апреля 2023 г. Фото: REUTERS/Johanna Geron

— Вы можете объяснить, что изменилось? — У нас новый президент. Мы провели выборы. Милош Земан ушел, и теперь у нас новый президент Петр Павел. У него есть четкое видение чешской внешней политики. Он раньше служил председателем военного комитета НАТО. Так что для него довольно очевидно, что Россия и ее империалистические наклонности значат для Центральной и Восточной Европы. — Если у вас новый президент, то произошел и сдвиг в общественном мнении? — Петр Павел был избран большинством. Так что в Чехии точно большинство населения не за Россию, только незначительная часть. Никто не хочет оказаться под правлением Москвы. Но и президент Земан не был сторонником России в прямом смысле. Он не хотел, чтобы Чехия была «в российской орбите». Его окружение состояло из определенных групп, которые хотели вести бизнес с Россией. И эти люди думали, что если они будут кланяться и совершать определенные символические действия в сторону России, то они смогут вести бизнес с этой страной. Но остальная часть Чехии была против такого поведения. Так что этим группам не удалось взять верх. Я рад, что из этого ничего не вышло. — Я предполагаю, что в Чехии сейчас нет людей, которые хотят иметь что-то общее с Россией. Это случилось из-за войны или до нее? Потому что в истории наших стран даже в последние годы было много политических скандалов, как мы помним. — В 1968 году российская армия пришла нас завоевывать. Все это помнят. В тот момент настал конец хорошим отношениям, которые сложились после окончания Второй Мировой между Чехией и Советским Союзом. Потому что мы не хотим стать колонией и пасть жертвой российских империалистических амбиций. Это четкий сигнал, который мы подаем.

Советские танки Т-55 с «полосами вторжения» во время операции «Дунай», 1968 год. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

— Я предполагаю, что вы чувствуете сильную солидарность с украинцами. — И это еще мягко сказано. — Прошу прощения за такую формулировку, но вы могли бы объяснить российским читателям, почему оккупация — это плохо? Ведь российская пропаганда говорит: вы можете либо жить под американским гнетом, либо под нашим. Вот хорошие стороны России. А вот плохие стороны Америки. Представьте, что обычный гражданин России, не слишком хорошо знакомый с историей Чехии, задает эти вопросы. Он видит вашу точку зрения, но не понимает полностью, через что ваша страна прошла и почему теперь вы испытываете столь сильную солидарность с украинцами. — Свобода и суверенитет Украины очень тесно связаны со свободой моей страны. Только послушайте, что вещает каждый день по телевизору российская пропаганда, Киселёв и другие! Они говорят об атаках на западные города, о том, что надо сбросить ракеты на Вашингтон. Это шутка или они всерьез? Годами пропаганда то же самое говорила об Украине, с разрешения Кремля. И теперь мы видим, как бомбы падают на украинские города каждый день. Если Украина сдастся… Этого никогда не произойдет, потому что Украина победит и защитит свою территориальную целостность и суверенитет, включая Крым.

Но если бы Украина пала, то кто бы стал следующей целью? Посмотрите на карту. Так что я шлю четкий сигнал: мы не заинтересованы в том, чтобы нами управляла Москва.

Мы не хотим стать частью России. Украинцы решили, что они хотят быть частью [западного] общества, и я готов помогать им защищать свою страну от российского империализма. Я не виню российских граждан по отдельности. Я виню российский империализм, который должен быть искоренен, потому что он ставит под угрозу [безопасность] моей страны и наши жизни. И кстати, я не замечал, чтобы граждане Франции, Германии или США бежали в Россию. Но я знаю, что дети российских пропагандистов и чиновников живут в Европе. Так что, может быть, даже обычный гражданин России мог бы подумать о том, почему коррумпированные представители власти страны переводят все свои деньги за границу? Потому что они не верят в систему, которую они пытаются сохранить. А что ждет тысячи и десятки тысяч людей, которых они посылают на верную смерть в Украине? Ведь Украина будет защищаться. Украина будет бороться до полного восстановления украинского суверенитета. И еще кое-что. В Чехии находятся полмиллиона украинских беженцев, спасавшихся от российских бомб. Мне сложно представить, что они хотели бы видеть россиян в отпуске в Чехии. В барах, на массаже. Я не думаю, что это правильно. Так что для нас [запрет на въезд для российских туристов] был очевидным решением.

Беженцы их Украины у бюро труда в Праге, Чешская Республика, 22 марта 2022 г. Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

— Известно, что некоторым украинцам, чтобы бежать от войны, приходится покидать Украину и ехать в Россию. Россияне могут спросить, в чём же тогда проблема? Мол, ежедневно в России украинцы взаимодействуют с россиянами, и всё более или менее нормально. — Вы знаете историю про русскую девочку, которая нарисовала украинский флаг? То, что с ней произошло, — это нормально? Если бы всё было нормально [в России], то эта девочка и ее семья не подверглись бы судебному разбирательству таким образом. — Это сложный вопрос: почему всё еще существует миграция из Украины в Россию. — Я знаю, что многих похищают, особенно маленьких детей, это ужасно. И я рад, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и той женщины [уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой], которая причастна [к похищению детей]. Они должны ответить за это. — Вероятно, у нас нет сейчас возможности обсудить эту тему об украинцах в России подробно. Я хотел бы вернуться к чешскому председательству [в Совете Европейского союза]. Вы бы что-то изменили в ваших решениях, если бы могли еще раз оказаться в этом качестве в начале войны? — Честно говоря, я бы не стал ничего менять. Я думаю, что мы смогли осуществить почти всё, что мы наметили перед собой. Я вполне доволен тем, как мы демонстрировали лидерство в Европе.

— Когда я готовился к этому интервью, я хотел начать с вопроса о поддержке Украины, потому что мне этот вопрос кажется намного более важным, чем проблемы с визами. Что вы думаете о поддержке Украины, оказанной Чехией? Достаточно ли ваших усилий? Есть ли возможность сделать больше? Если я не ошибаюсь, Петр Павел заявлял, что у Чехии нет возможности поставлять больше вооружения Украине. — Мы помогаем, как можем. Самая важная помощь — военная. Поэтому мы посылаем танки, боеприпасы, и мы помогаем обучать солдат, это ведь война. Украине необходимо защищаться от российского империалистического вторжения. Россия должна понимать язык силы.

Я думаю, Украина уже ясно дала понять с нашей поддержкой, что она не заинтересована в присутствии российской армии на своей территории. И мы прикладываем все усилия для того, чтобы Украина победила в битве за свободу.

Конечно, мы ищем новые способы оказать военное содействие Украине. Эффективнее всего — помогать вместе [с другими странами ЕС]. Так что мы пытаемся решить на европейском уровне, как увеличить производство боеприпасов. Это один из проектов, но мы поддерживаем Украину и другими путями. Мы посылаем большое количество гуманитарной помощи, потому что Россия бьет по энергетическим объектам Украины. Они [российские войска] пытались оставить Украину без тепла крайне бесчеловечным способом, но у них этого не получилось. Мы готовы к будущему восстановлению Украины. Многое придется восстанавливать, потому что [Украина пережила] очень большое количество разрушений. И, конечно, мы помогаем финансово, потому что украинская экономика в опасности. Россия перекрывала доступ к Черному морю и пыталась морить мир голодом, не позволяя Украине экспортировать зерно из Одессы. К счастью, мы смогли заключить сделку, и я буду внимательно следить за тем, продлит ли ее Россия, так что финансовая помощь тоже необходима. Говоря о политике, мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС. Это планы на будущее. Это не произойдет в одночасье. Но если украинцы решат, что хотят быть частью свободного общества, то это наш долг — помочь им.

— Вы уже упоминали беженцев: как они адаптируются в Чехии? — Мы очень рады видеть их в Чехии. Некоторые из них смогли вернуться в Украину, некоторые — нет, потому что целые города были уничтожены российскими бомбами. Это грустная правда. Мы предоставили им всё необходимое для жизни в Чехии. Я надеюсь, что когда война закончится и российская армия покинет территорию Украины, они смогут вернуться домой. Я думаю, что все хотят жить у себя дома со своей семьей. — Чешская экономика несет большие убытки в связи с поддержкой Украины и в целом из-за войны? — Я бы так не сказал. Вся Европа испытывает определенные экономические трудности. Ведь Путин пытался нас шантажировать, используя газ как оружие. Его попытки провалились.

Важно отметить, что Путин оставил Россию без дохода в будущем, потому что Россия больше не считается надежным источником энергоносителей. Он уничтожил российскую репутацию на десятки лет вперед.

Но дело за российскими гражданами, которым придется привлечь его за это — и конечно, за все ужасы войны, — к ответственности в будущем. В данным момент у нас высокая инфляция. Но я верю, что мы сможем решить эти проблемы. — Конечно, поддерживать войну — это безумие. Но наверняка в чешском обществе есть люди, которые говорят: «Давайте перестанем помогать Украине, потому что нам надо решать собственные проблемы, и мы должны думать в первую очередь о себе». — Конечно, у нас есть активная политическая дискуссия, потому что мы живем в свободном и демократическом обществе. Кто угодно может участвовать в разговоре и выражать свое мнение, даже если оно отличается от общепринятого. И людей за это не убивают, и никого не ссылают в трудовые лагеря за то, что их мнение идет вразрез с государственной политикой. При этом большинство населения понимает, что Чехии необходимо обеспечивать свою безопасность, и поддерживает правительство. Конечно, можно привести разные примеры людей с противоположными мнениями, но это не изменит однозначную и четкую позицию моего правительства, которое всегда будет обеспечивать безопасность страны.

— Давайте поговорим о российских диссидентах. Я считаю, что вы оказали неоценимую помощь этим людям, — не уверен, могу ли я приводить конкретные и хорошо известные вам примеры. Но я хочу спросить, как вы сами относитесь к этой помощи? Она оказывается по гуманитарным причинам или у нее есть прагматический аспект? Дело в спасении человеческих жизней и свобод, или вы видите возможность того, что люди, которых вы поддерживаете, смогут изменить ситуацию в России в будущем? — Я думаю, здесь есть большое будущее. Как говорил Андрей Сахаров, Кремль ведет себя со своими соседями так же, как со своими гражданами. И я думаю, что очень важно оказывать помощь россиянам, которые заботятся о российском обществе и могли бы изменить отношение Кремля к своим гражданам. И журналисты, ученые и независимые историки — именно те люди, которые хотят изменить отношение Кремля к своим гражданам. И если в России произойдут эти изменения, то мы в Праге будем чувствовать себя намного безопаснее. Это не повредило бы самой России, но нанесло бы вред российскому империализму, в чём я заинтересован. — Мы не раз упоминали за этот разговор российский империализм. Как это возможно, что на протяжении почти ста лет он продолжает существовать? Раньше мы думали, что проблема была в советском коммунизме, но получается, что нет. — Жители России должны решать судьбу своей страны. Ее нельзя навязать извне. Я не знаю, как именно решить эту проблему. Но на данный момент я точно знаю, что я должен защищать от нее Европу. — Что вы думаете о природе этого империализма? Почему это могло произойти? — Этот вопрос — часть насыщенной политической и исторической дискуссии. У меня нет на него ответа, который бы вошел в рамки этого интервью. — Самый простой ответ, который мы часто слышим: что-то не так с природой россиян. Как будто мы всегда хотим причинить какое-то зло и соседям, и самим себе. Я полностью понимаю, почему украинцы эмоционально говорят, что все русские всегда будут каким-то образом поддерживать это империалистическое мировоззрение и поэтому они всегда будут представлять опасность для своих соседей. Но я не уверен, что это и правда так работает, что мы на самом деле обладаем такими чертами. — Я не сторонник таких теорий. Я думаю, на этот вопрос нет простого и лаконичного ответа. История предоставляет разные сценарии того, как в странах появляется демократия. И я очень надеюсь, что однажды в России она тоже появится.