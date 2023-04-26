В Судане из тюрьмы сбежал бывший чиновник, которого МУС в Гааге требует арестовать по обвинению в военных преступлениях

Из тюрьмы Кобер в Судане сбежал бывший политик Ахмед Харун, занимавший высокие должности при экс-президенте страны Омаре Башире и обвиняемый Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Об своем побеге он сам заявил в обращении, которое распространил суданский телеканал Tayba TV.

По словам Харуна, он покинул тюрьму вместе с еще несколькими бывшими чиновниками режима Башира. Сейчас они находятся в безопасности, экс-политик пообещал сдаться властям, когда ситуация в стране придет в норму. Имена чиновников, которые бежали из тюрьмы вместе с ним, не называются.

Также неясно, где находится бывший президент, который тоже содержался в этом учреждении.

Как пишет CNN со ссылкой на источники в суданской полиции, в воскресенье в тюрьме Кобер заключенные выступили против отсутствия еды и воды, в результате чего в учреждении начался хаос.

Телеканал AlHadath утверждает, что недалеко от тюрьмы несколько раз произошли столкновение армии и Сил быстрого реагирования (RSF). По данным телеканала, часть заключенных пришлось освободить из-за отсутствия воды. При этом утверждалось, что бывшие чиновники все еще находятся под стражей.

Харуна обвиняют в более чем 40 эпизодах военных преступлений и преступлений против человечности. Среди них — убийства, нападения на гражданское население, уничтожение имущества, изнасилования, грабежи, пытки, насильственное перемещение населения.

В 2003-2007 годах в суданской провинции Дарфур периодически происходили вооруженные столкновения между правительственными силами и повстанческими группировками. По данным ООН, в результате них погибли около 300 тысяч человек.

В 2009 году МУС выдал ордер на арест Башира по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Дарфуре. Через год был выдан второй ордер — уже по обвинению в геноциде.

МУС также потребовал арестовать бывшего главу МИД Судана Абделя Рахима Мухаммада Хусейна, бывшего командира Движения за справедливость и равенство (ДСР) Абдаллы Банды, а также Ахмеда Харуна, который в разные годы занимал посты губернатора штата Южный Кордофан, министра по гуманитарным вопросам Судана и главы МВД.