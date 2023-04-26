Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой, осужденных за смерть новорожденного

Адвокат добавил, что сторона защиты будет обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Первый апелляционный суд в Москве оставил в силе обвинительный приговор калининградским медикам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденных за смерть новорожденного. Об этом адвокат Андрей Золотухин рассказал изданию «Новый Калининград».

В 2018 году в отношении и.о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич возбудили уголовное дело по факту смерти младенца. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование Белой, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался. Сушкевич предъявили обвинение в убийстве малолетнего, а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий.

В поддержку осужденных выступили медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».

В 2020 году присяжные оправдали женщин, но в мае 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор. В октябре того же года медиков повторно отправили в СИЗО.

24 августа 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца в роддоме. Прокурор запрашивал для медиков по 13 лет колонии. Вскоре Московский областной суд приговорил медиков к 9,5 и 9 годам колонии общего режима соответственно.

17 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассматривал апелляцию по делу. После этого четверо присяжных заявили, что судья Андрей Вьюнов оказывал на них давление, убеждая их в виновности подсудимых.