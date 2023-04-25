Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной

По версии силовиков, мужчина обеспечил Вовк автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. ФСБ также считает, что он помог Вовк собрать бомбу в гараже на юго-западе Москвы.

В августе 2022 года ФСБ заявила , что Цыганенко вместе с украинкой Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной. Информация об этом опубликована на сайте суда, внимание на карточку дела обратила «Медиазона».

На этот раз обвиняют гражданина Украины Богдана Цыганенко

ФСБ отчиталась о новом подозреваемом в убийстве Дарьи Дугиной

20 августа 2022 года дочь философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья погибла в результате взрыва автомобиля. Спустя два дня Федеральная служба безопасности РФ обвинила в убийстве 29-летней девушки украинские спецслужбы и назвала исполнителем украинку Наталью Вовк.

Согласно версии ФСБ, Вовк арендовала машину Mini Cooper, причем при въезде в Россию использовались номера самопровозглашенной Донецкой народной республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде — украинские — AH7771IP.

Власти Украины заявляли, что страна не имеет отношения к убийству Дугиной.