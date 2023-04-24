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В России отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой

Московский Театр наций отменил два показа спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием актрисы Лии Ахеджаковой.

На сайте театра сообщается, что показы, запланированные на 26 и 27 апреля, отменены «по техническим причинам».

Скрин: сайт Театра наций

Скрин: сайт Театра наций

Ранее показ этого спектакля был отменен в Санкт-Петербурге. РБК отмечает, что это был последний спектакль с Ахеджаковой в России.

В начале апреля театр «Современник» подтвердил увольнение Ахеджаковой. Там заявили, что актриса уволилась по собственному желанию.

Об этом же в марте сама актриса рассказала «Новой газете». Она также сообщила, что планирует заняться гастрольной деятельностью.

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В декабре в Санкт-Петербурге Выборгский дворец культуры объявил о переносе спектакля «Мой внук Вениамин» с участием Ахеджаковой. Актриса также сообщила, что до этого спектакль «Мой внук Вениамин» отменили в Москве. Причин Ахеджакова не знает.

В начале февраля «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин» с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли. Директор театра Юрий Кравец сказал, что его завалили гневными письмами в адрес артистки. Сама Лия Ахеджакова отметила, что после каждого выступления она получала поддержку от зрителей и цветы, а также слова благодарности за ее гражданскую позицию.

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