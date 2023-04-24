В России отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой

На сайте театра сообщается, что показы, запланированные на 26 и 27 апреля, отменены «по техническим причинам».

Московский Театр наций отменил два показа спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием актрисы Лии Ахеджаковой.

Ранее показ этого спектакля был отменен в Санкт-Петербурге. РБК отмечает, что это был последний спектакль с Ахеджаковой в России.

В начале апреля театр «Современник» подтвердил увольнение Ахеджаковой. Там заявили, что актриса уволилась по собственному желанию.

Об этом же в марте сама актриса рассказала «Новой газете». Она также сообщила, что планирует заняться гастрольной деятельностью.