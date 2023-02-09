«Позвонил директор. Сказал, что театр охвачен ужасом»

Театр «Современник» убрал из репертуара последний спектакль, в котором была занята Ахеджакова, — «Игру в джин». Его почти десять лет назад поставила после большого перерыва в постановках художественный руководитель «Современника» Галина Борисовна Волчек. Специально для двух выдающихся артистов театра — Лии Ахеджаковой и Валентина Гафта. Спектакль имел ошеломительный успех. Всегда аншлаг. Все билеты проданы. Несмолкаемые аплодисменты. Зрительский восторг. Охапки цветов в финале. После смерти Гафта партнером Ахеджаковой стал Василий Бочкарев, приглашенный артист Малого театра. Но по-прежнему были и аншлаг, и зрительский восторг. 13 февраля в афише «Современника» «Игра в джин» еще значилась, и все билеты, как обычно, были давно проданы, и Лия Ахеджакова готовилась выходить на родную сцену, которой преданно служила без малого полвека. О том, что случилось дальше, мне в телефонном разговоре рассказала сама Лия Меджидовна.

— Позвонил директор театра Юрий Кравец. Сказал, что театр охвачен ужасом. Его завалили письмами… ну, как это раньше говорили, возмущенных трудящихся. Они требуют, чтобы с прославленной сцены убрали русофобку Ахеджакову. Департамент культуры якобы тоже завалили, поэтому и он тоже откликнулся. «Игры в джин» ни 13-го, ни 28 февраля не будет. Заменят чем-то другим, а зрители могут либо сдать заранее купленные билеты, либо прийти и посмотреть спектакль, поставленный на замену. — То есть, вас увольняют? — Это я не поняла. Пока вроде нет. Директор сказал, что посоветуется с председателем худсовета Владом Ветровым (артист театра — И.П.), может быть, он подскажет какую-нибудь пьесу, которую мне дадут, чтобы я сидела дома и тихо репетировала. — Кто-нибудь из труппы выразил вам поддержку? Посочувствовал? — Никто!!! Правда, позвонил Вася Бочкарев. Сказал, что хотя он и занимает другую политическую позицию, на сцене мои политические взгляды его не волнуют. — Что дальше, Лия Меджидовна?

— У меня осталась маленькая роль в «Сказке о потерянном ангеле» Андрея Могучего в Театре наций. Не знаю, может, и ее отменят. Ее редко играют. Я позавчера как раз в ней играла. Меня завалили цветами. И я вот вся в цветах сейчас сижу, как покойник.

Наверное, в последний раз такое. Позвонил Дима Крымов из Америки: «Приезжайте, я для вас поставлю спектакль». Один частный московский театрик мест на 90, который не подчиняется департаменту культуры, предложил свой зал для нашего антрепризного спектакля «Мой внук Вениамин» по пьесе Люси Улицкой. Дима Крымов сказал, что сейчас играть в маленьком театрике, в сарае, да хоть в заброшенном туалете, гораздо почетнее, чем выступать на сцене заслуженного театра. «Вениамина» запретили играть везде в России. Под разными предлогами. Последний раз мы должны были играть в Выборге, так Ленэнерго объявил, что будет делать какой-то ремонт, поэтому спектакль не состоится. Мне рассказали, что какой-то Медведев, вроде из Мосгордумы (Андрей Медведев, журналист, сотрудник ВГТРК, вице-спикер Московской городской думы — И.П.), когда узнал, что мы будем играть в ДК «Выборгский», написал в телеграм-канале: «Если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то это может получиться очень неплохой перфоманс. Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?» Я в ужасе была. — А гастроли какие-нибудь у вас запланированы в ближайшем будущем? — В середине марта должны везти «Вениамина» на Кипр. Но я, знаете, чего боюсь? Что меня обратно не впустят.

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Теперь представьте себе голос и неподражаемую интонацию Ахеджаковой, и если вы не заплачете на этих ее последних словах, то, по крайней мере, прочувствуете всю дикость и трагизм ситуации. Народная артистка России, лауреат множества государственных и международных профессиональных премий, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством 1У степени», всенародная любимица боится, что ее после гастролей не пустят домой! На Родину! Откуда она никуда на ПМЖ уезжать не собиралась и не собирается, несмотря на регулярные слухи, что- де, она давно живет в Израиле, а деньги зарабатывает в России — как и многие другие «предатели», использующие Россию как «кормовую базу». Кстати, орден «За заслуги перед Отечеством» («За большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи») ей вручал лично президент Путин в 2006 году. Да не в Кремле, а с особым почетом — в самом «Современнике», куда он приехал специально для вручения государственных наград артистам театра. Ахеджакова в нашем разговоре засмеялась: «У меня заслуги последней — 1У степени. Ш-й вряд ли теперь дождусь, не говоря уже о П-й и 1-й». В июле (актриса своего возраста не скрывает) ей исполнится 85. Обычно театры по случаю таких впечатляющих дат ставят для своих ветеранов сцены бенефисы, устраивают в их честь творческие вечера. ТВ снимает специальные программы, приуроченные к славным датам, показывает ретроспективу фильмов с участием юбиляров. Теперь уж вряд ли. Хотя ТВ и без юбилейных поводов бесконечно крутит фильмы, в которых снималась Лия Ахеджакова: «Иронию судьбы» на Новый год, «Служебный роман» и «Небеса обетованные» — и в праздники, и в будни. Народ обожает и сами эти фильмы, и непревзойденную Ахеджакову в них, которая даже крохотные эпизодические роли всегда превращала в шедевры. Ей, кстати, самой интересно, вырежут ее из фильмов, просто вымарают фамилию из титров или сами фильмы изымут из телепрограммы? Всякое может случиться. В фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованная» ее героиня, попавшая в полицейский участок, на вопрос сокамерника «А тебя за что? За хулиганство?» — гордо отвечает: «Почему? Я политическая!» Так и случилось. Елена Драпеко, депутат Госдумы, а в прошлом коллега Ахеджаковой по актерскому цеху объяснила изъятие спектакля из репертуара «Современника» тем, что «Лия активно выступает против специальной операции на Украине. Обязанность театра следить за тем, чтобы их репертуар соответствовал политической ситуации».

«Игра в джин», действительно, кардинально не соответствует нынешней политической ситуации. Хотя бы потому, что поставлен спектакль по пьесе американского драматурга

и повествует о двух одиноких стариках в доме престарелых, у которых в жизни ничего, кроме игры в карты по вечерам, больше не осталось. Опасная пьеса. Может поколебать устои. Как и «Мой внук Вениамин». Впрочем, там еще и уехавшая Улицкая добавляет крамолы. Тот самый московский депутат и журналист Андрей Медведев, пригрозивший Ахеджаковой «музыкантами» и Вагнером, в отличие от Драпеко, написал, как есть: «Дело не в том, что она не поддерживает военную операцию. Имеет право. И даже не в том дело, что долгие восемь лет ей было наплевать, что украинские военные убивают Донбасс… Проблема с Ахеджаковой в том, что она искренне, во время войны, поддерживает нашего противника. Вот только в этом все дело». В начале марта прошлого года, когда все только начиналось, и масштаб трагедии еще многими в полной мере не осознавался, Лия Меджидовна дала интервью Катерине Гордеевой. Ахеджакова, не скрывая слез и отчаяния, говорила: «Я это пережить не могу… Испокон веков там не было ненависти к русским. Мы снимались в Харькове, в Киеве, работали на этих сценах. Артисты должны рот открывать не в защиту власти, а в защиту Украины. У всех нас там друзья. Люди гибнут, дети гибнут. Можно ненавидеть Украину, но я не знаю, за что. И где там неонацисты? Вообще с чувством вины у нас очень плохо в стране». «Когда-нибудь украинцы нас простят?» — спросила в финале журналист Катерина Гордеева. «При моей жизни точно не простят. Мое дело говорить. Ребятки, не молчите, все равно нам хана», — ответила Ахеджакова. Теперь персональная «хана» добралась до неё.