«Новая газета»: «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин» с Лией Ахеджаковой

«Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин» с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли. Об этом сама артистка рассказала «Новой газете».
Ахеджакова заявила, что ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять спектакль. Причина в том, что его завалили гневными письмами в адрес артистки, пишет «Новая».
Секретарь директора театра также подтвердила журналистам информацию об отмене спектакля. На вопрос, когда его можно посмотреть, она ответила: «Никогда».
«Причина такого решения, по словам сотрудника театра, якобы в плохом самочувствии артистки. Что неправда», — сообщает «Новая газета».
Сама Лия Ахеджакова отметила, что очень хотела играть в этом спектакле. После каждого выступления она получала поддержку от зрителей и цветы, также люди благодарили ее за гражданскую позицию.
В декабре в Санкт-Петербурге Выборгский дворец культуры объявил о переносе спектакля «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой.
«"Ленэнерго" сообщил, что там какой-то жуткий непорядок в Выборгском дворце и они будут весь день до ночи что-то ремонтировать. <…> Прислали большую бумажку продюсеру, что спектакль невозможен», — рассказала Ахеджакова «Новой газете Европа».
Актриса также сообщила, что до этого спектакль «Мой внук Вениамин» отменили в Москве. Причин Ахеджакова не знает.