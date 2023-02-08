«Новая газета»: «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин» с Лией Ахеджаковой

«Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин» с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли. Об этом сама артистка рассказала «Новой газете».

Ахеджакова заявила, что ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять спектакль. Причина в том, что его завалили гневными письмами в адрес артистки, пишет «Новая».

Секретарь директора театра также подтвердила журналистам информацию об отмене спектакля. На вопрос, когда его можно посмотреть, она ответила: «Никогда».

«Причина такого решения, по словам сотрудника театра, якобы в плохом самочувствии артистки. Что неправда», — сообщает «Новая газета».

Сама Лия Ахеджакова отметила, что очень хотела играть в этом спектакле. После каждого выступления она получала поддержку от зрителей и цветы, также люди благодарили ее за гражданскую позицию.