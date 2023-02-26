Британская разведка: российские морпехи, вероятно, понесли «чрезвычайно большие» потери под Угледаром

Минобороны Великобритании сообщило, что российская 155-я бригада морской пехоты, вероятно, понесла «чрезвычайно большие» потери под Угледаром. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.

На снимках, опубликованных британской разведкой, можно заметить потери российской техники под Угледаром в Донецкой области. Вероятно, уничтоженные боевые машины входили в состав элитной бригады морпехов, отмечает ведомство.

По данным Минобороны Великобритании, отдельные подразделения морской пехоты были присоединены к группам войск, в которых доминируют сухопутные войска. «Таким образом, морпехи выполняли одни из самых сложных тактических задач на войне и понесли чрезвычайно большие потери», — говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что потенциал бригад морской пехоты теперь почти наверняка сильно снизился, так как их заполняют мобилизованными вместо профессиональных военных, что усугубляется микроменеджементом со стороны офицеров. Тем не менее, существует реальная вероятность, что их вновь бросят в атаку под Угледаром, пишет ведомство.

Американский Институт изучения войны (ISW) в последней сводке также указывает на использование ВС РФ неустановленного количества личного состава 155-й и 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под Угледаром. Ранее ISW сообщал, что в Мелитополь прибыли 43 автобуса с солдатами ЧВК «Вагнер», что, вероятно, представляет собой состав одного или двух батальонов. ISW не наблюдал визуальных подтверждений тому, что их могли перебросить под Угледар. Эксперты отмечают, что ВС РФ могли использовать мобилизованных, чтобы восполнить нехватку.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает со ссылкой на свой источник, что в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота «образовалась катастрофическая нехватка снарядов», а морпехи «выполняют несвойственные им задачи на Угледарском направлении ценой значительных потерь личного состава».