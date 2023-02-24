Мертвая точка

Начав вторжение в Украину с попытки «взять Киев за три дня», к началу 2023 года Россия окончательно увязла в войне. «Битва за Донбасс» идет последние десять месяцев, шесть из которых российская армия стояла на месте. По итогам кровопролитных боев войскам удалось оккупировать чуть больше 2 тыс. кв. км ― это лишь 4% от территории Донецкой и Луганской областей, а последним крупным городом, захваченным ВС РФ еще в начале июля, стал Лисичанск. Дата-отдел «Новой-Европа» рассказывает, как вместо блицкрига Россия оказалась в изматывающей позиционной войне, в которой, скорее всего, не сможет победить.