Генштаб ВСУ заявил о наступлении ВС РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

Генштаб Вооруженных сил Украины в ежедневной утренней сводке заявил о наступательных действиях российской армии на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Сообщение приводится в телеграм-канале ведомства.
По данным ВСУ, российские войска ведут наступления в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара,
«активно применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию» для нанесения ударов по позициям украинских войск.
Ведомство не обнаружило признаков формирования российских наступательных группировок на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.
В течение суток Вооруженные силы РФ нанесли три ракетных и 45 авиационных ударов по Украине, в результате чего погибли трое мирных жителей, еще трое тяжело ранены, заявило ведомство.
По информации Генштаба ВСУ, ВС РФ обстреляли более 25 населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях, среди которых — Купянск и Кременная, на Бахмутском направлении — более 30 пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов.
Кроме того, российская армия 67 раз обстреляла Украину из реактивных систем залпового огня, в частности — гражданскую инфраструктуру в Херсонской области. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов, говорится в сводке.
По последним данным Минобороны Великобритании, на следующей неделе температура воздуха на востоке Украины повысится и снег начнет таять, что может привести к ухудшению условий передвижения по пересеченной местности. Британская разведка отмечает, что в середине и конце марта погодные условия будут в наихудшем состоянии, и обе стороны, скорее всего,
будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона заявил, что российское наступление — очередной этап войны, и ВС РФ не прекращали попыток наступательных действий все время полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, задача российской армии выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей к концу марта «не обоснована в военном смысле».
Утром в четверг американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российская армия начала «крупное наступление» в Луганской области и продолжила наступать в районе Бахмута Донецкой области.
Аналитики подтвердили присутствие российских войск в районе Двуречной в Харьковской области к северо-западу от Сватово. Согласно их данным, российское военное командование направило части нескольких дивизий для проведения решающих наступательных операций на линии Сватово —Кременная.
По информации ISW, Вооруженные силы РФ постепенно усиливают наступление, но его успех не является безусловным или предопределенным.