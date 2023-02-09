Генштаб ВСУ заявил о наступлении ВС РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

По данным ВСУ, российские войска ведут наступления в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара,

Генштаб Вооруженных сил Украины в ежедневной утренней сводке заявил о наступательных действиях российской армии на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Сообщение приводится в телеграм-канале ведомства.

«активно применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию» для нанесения ударов по позициям украинских войск.

Ведомство не обнаружило признаков формирования российских наступательных группировок на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

В течение суток Вооруженные силы РФ нанесли три ракетных и 45 авиационных ударов по Украине, в результате чего погибли трое мирных жителей, еще трое тяжело ранены, заявило ведомство.

По информации Генштаба ВСУ, ВС РФ обстреляли более 25 населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях, среди которых — Купянск и Кременная, на Бахмутском направлении — более 30 пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов.

Кроме того, российская армия 67 раз обстреляла Украину из реактивных систем залпового огня, в частности — гражданскую инфраструктуру в Херсонской области. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов, говорится в сводке.

По последним данным Минобороны Великобритании, на следующей неделе температура воздуха на востоке Украины повысится и снег начнет таять, что может привести к ухудшению условий передвижения по пересеченной местности. Британская разведка отмечает, что в середине и конце марта погодные условия будут в наихудшем состоянии, и обе стороны, скорее всего,