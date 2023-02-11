Главнокомандующий ВСУ: ВС РФ впервые использовали в Украине морские надводные дроны

Вооруженные силы РФ впервые использовали в ходе войны в Украине морские надводные беспилотники. Об этом сообщил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

Залужный рассказал об этом по телефону Председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

«Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и еще раз поблагодарил за их предоставление. Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — говорится в сообщении.

Также главнокомандующий ВСУ сообщил, что на Донецком направлении российская армия совершает ежедневно до 50 атак, однако украинским военным удалось восстановить некоторые утраченные ранее позиции и укрепиться на них.

«Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города», — пишет Залужный.