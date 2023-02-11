Главнокомандующий ВСУ: ВС РФ впервые использовали в Украине морские надводные дроны

Вооруженные силы РФ впервые использовали в ходе войны в Украине морские надводные беспилотники. Об этом сообщил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем телеграм-канале.
Залужный рассказал об этом по телефону Председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.
«Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и еще раз поблагодарил за их предоставление. Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — говорится в сообщении.
Также главнокомандующий ВСУ сообщил, что на Донецком направлении российская армия совершает ежедневно до 50 атак, однако украинским военным удалось восстановить некоторые утраченные ранее позиции и укрепиться на них.
«Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города», — пишет Залужный.
В пятницу вечером в интернете появилось видео, на котором, предположительно, ВС РФ наносит удар по мосту в Одесской области при помощи неизвестного вида оружия. В твиттере OSINT-аналитик под ником H. I. Sutton допустил, что это мог быть безэкипажный надводный аппарат (USV), начиненный взрывчаткой. Подлинность видео не была подтверждена. В ежедневной сводке Минобороны РФ подобные удары не упоминались.
Телеграм-канал «Военный осведомитель» отмечает, что в ноябре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты. Автор канала предположил, что «базой» для разработки российского дрона стал выброшенный осенью на берег Крыма украинский беспилотник.