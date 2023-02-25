Пригожин сообщил о захвате села Ягодное на северо-западе Бахмута. Рядом с ним подорвали дамбу

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силами ЧВК было захвачено село Ягодное на северо-западе Бахмута. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.

Также российские и украинские телеграм-каналы сообщили о подрыве дамбы Северного пруда на северо-западе Бахмута, между Ягодным и селом Хромово. Это подтверждает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧВК «Вагнер» и на представителя «ДНР».

«Чтобы предотвратить прорыв противника к северу от Бахмута, взорвали дамбу. Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного пруда ушла. Северный пруд соединен небольшой рекой с восьмым прудом. Восьмой — с озером. Источники из мест сообщают, что воды будет очень много», — пишет украинский телеграм-канал «Донбас оперативний».

Сегодня в Бахмут прибыл командующий Восточной группировкой сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он поддержал украинских солдат, поблагодарил за «чрезвычайную стойкость и героизм» и наградил их ценными подарками.

Согласно сообщению ведомства, российские военные «сосредоточили основные усилия на захвате Бахмута и его окружении», а бои в настоящее время ведутся вокруг самого города и в его окрестностях.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что ВС РФ нанесли пять авиационных и шесть ракетных ударов за сутки, а также совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. «На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, предпринял несколько безуспешных попыток», — сказано в публикации.