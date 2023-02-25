Аксенов пошел ва-банк

Больше недели создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его медиагруппа распространяли по сети информацию, что на донецком направлении у бойцов не хватает вооружения. При этом ни сам Пригожин, ни его последователи не стеснялись в выражениях, публично обвиняя руководство Минобороны России. 20 февраля к эстафете публично неожиданно присоединился глава Крыма Сергей Аксенов. Он записал видеобращение, в котором напомнил военным, что во времена Великой Отечественной «таких начальников ждала бы высшая мера», и пригрозил трибуналом.
«Я поддерживаю Евгения Викторовича Пригожина, поддерживаю действия ЧВК «Вагнер» и других добровольцев, которые сегодня выполняют боевые задачи, — заявил Аксенов. — Однако считаю, что должностных лиц высочайшего ранга Министерства обороны, ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в чувство. В 1944–1945 годах таких начальников ждала бы высшая мера. После таких приговоров все бы набрались ума и выполняли свои обязанности более ответственно. Призываю чиновников до тех пор, пока они не преданы трибуналу, а такое тоже может быть, немедленно выполнить свои обязанности по обеспечению ЧВК «Вагнер» и других подразделений вооруженных сил боеприпасами».
После заявления Аксенова главный рупор региональной пропаганды телеканал «Крым 24» стал рекламировать ЧВК и призывал крымчан вступать в ряды «Вагнера». Параллельно реклама ЧВК стала транслироваться и в общественном транспорте полуострова. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» даже опубликовал информацию со ссылкой на собственные источники, что тренировочные базы «Вагнера» могут переместиться на аннексированный полуостров. В своем телеграм-канале «Кепка Пригожина» глава ЧВК «Вагнер» выразил благодарность Аксенову за поддержку, которая «многим открыла глаза на происходящее». Но на вопрос, планирует ли ЧВК «Вагнер» расширять свое присутствие в Крыму, не ответил.
Ранее Сергей Аксенов никогда не высказывал публичной поддержки ЧВК и ее создателю. Как региональный политик, овеянный ореолом «героя крымской весны», он чувствовал политический иммунитет и часто позволял себе в публичном поле намного больше других губернаторов.
При этом, комментируя федеральную и международную повестку, он никогда не выходил за пределы утвержденной «линии партии» и темников федеральных телеканалов.
Пожалуй, мы наблюдаем первый случай, когда Аксенов отходит от магистральной линии. Особенно если учесть, что, по мнению многих экспертов, позиции Евгения Пригожина значительно ослабли в свете его конфликта с Минобороны и отставки генерала Сергея Суровикина с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине.
По мнению политолога Аббаса Галлямова, коалицию Аксенова с Пригожиным можно расценивать как ослабление позиций главы Крыма в Кремле.
— Сам Крым всё больше воспринимается как источник проблем, а не как повод испытывать приятные ощущения, — считает политолог. — В первую очередь, именно Крым мешает договориться с украинцами о мире: последние требуют его вернуть, а Россия без потери лица отдать его не может. При том что он, строго говоря, не так уж сильно ей и нужен. Мне кажется, Аксенов чувствует, что в деле защиты Крыма он не может положиться на российский официоз: пораженческие настроения там слишком уж сильны. Пригожин кажется ему более надежным защитником.
Публичная поддержка Пригожина для Аксенова как для системного российского политика — самоубийственный шаг, считает политолог Иван Преображенский. Со стороны правящей политической элиты России всем дан четкий сигнал по поводу Пригожина. Связка Суровикин — Пригожин — Кадыров после недавних перестановок в руководстве Минобороны находится в некой опале.
Суровикин молчит, его даже не пригласили на оглашение послания президента Свету Федерации. Кадыров тоже не был замечен в Гостином дворе, вместо этого он улетел в Эмираты и не отсвечивает. Пригожин в соцсетях похвастался, что и не собирался приходить слушать обращение президента очно, мол, других дел на фронте хватает. Он остался в публичном поле в одиночестве. То, что ни один из этой тройки не был на оглашении послания Совфеду, — очень серьезный сигнал от Кремля, говорит Иван Преображенский.
Возможно, связка Суровикин — Кадыров — Пригожин рассчитывает переждать: вдруг Путин еще передумает, и в украинской кампании они снова станут у руля. И в это время Аксенов публично объявляет себя союзником Пригожина.
Реакция не заставила себя ждать: главы Крыма в Гостином дворе на оглашении послания президента тоже не было.
— Его отлучили от послания — это серьезный сигнал. Настолько слабого положения у Аксенова не было с самого назначения в 2014 году, — уверен политолог. — Пригожин, в первую очередь, — это про деньги, а во вторую очередь — про политику. Его война с Минобороны России — это дележ бюджетов на войну, — отмечает Преображенский. — С начала кампании у него была поддержка Путина, и он ею пользовался, в том числе для нападок на военное руководство. Теперь Пригожина сливают. Путин сделал ставку на штабной генералитет, способный мыслить стратегически, а не на полевых командиров, которые умеют только бомбить электростанции. Путин не любит людей, которые выходят из-под контроля и начинают играть в самостоятельные игры. Аксенов, вступая в этот союз, видимо, считает себя незаменимым и рассчитывает, что Путин не рискнет его отправлять в отставку в военное время. Потому что Аксенов — влиятельная фигура в Крыму и может устроить региональный внутриэлитный раскол.
Другой причиной, из-за которой глава Крыма публично пошел на союз с Пригожиным, — возможная скорая отставка. В этом случае Аксенов просто ищет новых спонсоров. Если бы Аксенов был более дальновидным человеком, то ему стоило спрятаться и не отсвечивать. Он уже нажил себе много врагов. А теперь он связался с людьми, у которых своих проблем очень много. И не факт, что они смогут в будущем его защитить, — говорит Преображенский.
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