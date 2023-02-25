Британская разведка: Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе

Россия, вероятно, исчерпала запасы дронов-камикадзе, которые закупает у Ирана, заявили в Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке.
Как отмечают в британской разведке, с 15 февраля не поступало информации о применении российскими войсками иранских беспилотников для ударов по Украине.
При этом ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщали, что с конца января по начало февраля 2023 года было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136 и что еще «десятки» были уничтожены в первые несколько дней года, отмечают в Минобороны Великобритании.
Это может свидетельствовать о том, что запасы таких дронов у российских войск подошли к концу и что Россия, вероятно, будет искать, где их пополнить, предполагают в британском военном ведомстве.
«Хотя подобные беспилотники и не показывают хороших результатов в уничтожении целей,
Россия, вероятно, рассматривает их применение как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет», — заявили в разведке.
Ранее о том, что российские запасы беспилотников иранского производства истощаются и что за последние несколько дней их использование против Украины значительно сократилось, отмечал Bloomberg.
Как писало агентство, до этого десятки беспилотников регулярно применялись против украинской энергетической инфраструктуры, хотя большинство из них сбивались средствами ПВО.
Ранее WSJ утверждал, что власти России и Ирана договорились о строительстве завода, который будет производить беспилотники по технологиям Тегерана, на территории республики Татарстан — в городе Елабуга.
Источники CNN и WSJ также сообщили, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине. Собеседники WSJ говорили об изучении поставок в том числе «артиллерии и вооруженных дронов». При этом окончательное решение еще не принято.
Der Spiegel утверждал, что китайский изготовитель беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology согласился испытать и передать российскому Минобороны 100 дронов ZT-180 к апрелю.