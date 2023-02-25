Британская разведка: Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе

Россия, вероятно, исчерпала запасы дронов-камикадзе, которые закупает у Ирана, заявили в Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке.

Как отмечают в британской разведке, с 15 февраля не поступало информации о применении российскими войсками иранских беспилотников для ударов по Украине.

При этом ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщали, что с конца января по начало февраля 2023 года было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136 и что еще «десятки» были уничтожены в первые несколько дней года, отмечают в Минобороны Великобритании.

Это может свидетельствовать о том, что запасы таких дронов у российских войск подошли к концу и что Россия, вероятно, будет искать, где их пополнить, предполагают в британском военном ведомстве.

«Хотя подобные беспилотники и не показывают хороших результатов в уничтожении целей,