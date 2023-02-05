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WSJ: Москва и Тегеран запланировали построить в Татарстане завод, который сможет произвести не менее 6000 иранских БПЛА

Власти России и Ирана договорились о строительстве завода, который будет производить беспилотники по технологиям Тегерана, на территории республики Татарстан — в городе Елабуга. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, 5 января иранская делегация посетила пустующую площадку в российском городе Елабуга, где предполагается строительство такого завода.

Согласно их планам, новый завод сможет выпустить не менее 6 тысяч дронов. Страны также планируют произвести более быстрый беспилотник, который может создать проблемы для противовоздушной обороны Украины, сообщает WSJ.

Неназванные чиновники в разговоре с WSJ заявили, что иранскую делегацию возглавляли глава Исследовательской организации аэрокосмических сил и представитель Корпуса стражей исламской революции, а также исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry — ключевого оборонного производителя страны.

Российские и иранские официальные лица не ответили на запросы WSJ о комментариях.

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В конце января Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой черный список за «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу». Среди них — предприятия авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции.

В ноябре 2022 года Минфин США ввел санкции против трех компаний и двух связанных с ЧВК «Вагнер» физических лиц, которые, как утверждается, причастны к поставкам России иранских беспилотников.

В «черный» список включили иранское предприятие Shahed Aviation Industries Research Center — производитель беспилотников «Шахед», а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, базирующиеся в ОАЭ, которые, по версии американской стороны, обеспечивали поставки иранских беспилотников в Россию.

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