WSJ: Москва и Тегеран запланировали построить в Татарстане завод, который сможет произвести не менее 6000 иранских БПЛА

Власти России и Ирана договорились о строительстве завода, который будет производить беспилотники по технологиям Тегерана, на территории республики Татарстан — в городе Елабуга. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, 5 января иранская делегация посетила пустующую площадку в российском городе Елабуга, где предполагается строительство такого завода.
Согласно их планам, новый завод сможет выпустить не менее 6 тысяч дронов. Страны также планируют произвести более быстрый беспилотник, который может создать проблемы для противовоздушной обороны Украины, сообщает WSJ.
Неназванные чиновники в разговоре с WSJ заявили, что иранскую делегацию возглавляли глава Исследовательской организации аэрокосмических сил и представитель Корпуса стражей исламской революции, а также исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry — ключевого оборонного производителя страны.
Российские и иранские официальные лица не ответили на запросы WSJ о комментариях.
В конце января Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой черный список за «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу». Среди них — предприятия авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции.
В ноябре 2022 года Минфин США ввел санкции против трех компаний и двух связанных с ЧВК «Вагнер» физических лиц, которые, как утверждается, причастны к поставкам России иранских беспилотников.
В «черный» список включили иранское предприятие Shahed Aviation Industries Research Center — производитель беспилотников «Шахед», а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, базирующиеся в ОАЭ, которые, по версии американской стороны, обеспечивали поставки иранских беспилотников в Россию.