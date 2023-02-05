WSJ: Москва и Тегеран запланировали построить в Татарстане завод, который сможет произвести не менее 6000 иранских БПЛА

Власти России и Ирана договорились о строительстве завода, который будет производить беспилотники по технологиям Тегерана, на территории республики Татарстан — в городе Елабуга. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, 5 января иранская делегация посетила пустующую площадку в российском городе Елабуга, где предполагается строительство такого завода.

Согласно их планам, новый завод сможет выпустить не менее 6 тысяч дронов. Страны также планируют произвести более быстрый беспилотник, который может создать проблемы для противовоздушной обороны Украины, сообщает WSJ.

Неназванные чиновники в разговоре с WSJ заявили, что иранскую делегацию возглавляли глава Исследовательской организации аэрокосмических сил и представитель Корпуса стражей исламской революции, а также исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry — ключевого оборонного производителя страны.

Российские и иранские официальные лица не ответили на запросы WSJ о комментариях.