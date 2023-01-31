Патриотизм с кулаками

Бывший заместитель мэра Судака Эйваз Умеров. Фото: c-eho.info

Городской суд Феодосии приговорил бывшего заместителя мэра Судака и яркого общественника Эйваза Умерова к трем годам колонии. Как установил суд, в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного — директора муниципального бюджетного учреждения «Коммунхоз» — собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги на установку урн и передать их определенному поставщику. Получив от директора «Коммунхоза» отказ выполнить незаконное требование, Умеров нанес своему подчиненному «не менее трех ударов обеими руками в область головы». В результате потерпевший получил телесные повреждения, «причинившие легкий вред здоровью». Дело в отношении Умерова с переменным успехом рассматривалось в судах более трех лет. Дважды в горсуде Судака чиновнику выносили оправдательный приговор. Но после каждой апелляции прокуратуры Верховный суд Крыма вновь возвращал дело в Судак. В третьей итерации судья не стал выносить приговор и передал дело по подсудности в Феодосийский городской суд, который присудил Умерову штраф в 50 тысяч рублей. Это решение прокуратура также опротестовала. Как следует из сообщений на сайтах Судакского и Феодосийского судов, процесс по разным причинам продвигался очень медленно: то не являлись свидетели, то болели участники. Всё шло к тому, что дело было бы просто закрыто по истечению срока давности. Тем более что необходимое условие было соблюдено: Умеров от суда и следствия не скрывался. Так почему спустя три года судебно-бюрократической волокиты, двух оправдательных приговоров и не сильно чувствительного штрафа Умеров всё-таки получил реальный срок в колонии?

Самоуполномоченный В 2014 году большая часть крымских татар выступила против присоединения Крыма к России. Однако в итоге многие не просто приспособились к российским реалиям, но пошли на сотрудничество с новыми властями, получив должности, мандаты и расширив бизнес. Путь к успеху, разумеется, лежал через публичное признание Крыма частью России, а также регулярную медийную поддержку российского главы республики и руководства страны. Эйваз Умеров последние два года был одним из основных спикеров крымских провластных медиа, заявлявшим о полной поддержке крымскотатарским населением (тех, кого не посадили и не вынудили уехать) присоединения Крыма к России. Среди крымских татар он был достаточно заметной фигурой: его блог в Telegram насчитывает более 22 тысяч подписчиков. Также он был человеком, близким к экс-депутату Госдумы Руслану Бальбеку. У обоих еще в украинском Крыму, мягко говоря, были очень непростые отношения с Меджлисом крымскотатарского народа (представительный орган, признан в России экстремистской организацией), а кроме того — репутация смутьянов. При Украине и Умеров, и Бальбек были фигурантами уголовных дел, связанных с драками.

Руслан Бальбек. Фото: Единая Россия

С успешной политической карьерой в украинском Крыму у них не сложилось, но после аннексии полуострова открылось новое окно возможностей. Главным было — «публично присягнуть» новой власти. В 2016 году Умеров учредил и возглавил «Региональную национально-культурную автономию крымских татар Республики Крым».

Данные о хозяйственной деятельности организации Умерова крайне скудны. Бухгалтерская отчетность указана только за 2017 год: тогда на баланс организации поступило 84 тысячи рублей.

Официального сайта у организации нет, а о ее существовании можно узнать в сети только по ура-патриотичным комментариям Умерова, которого местные провластные СМИ представляют как ее председателя (видимо, для этого организация и создавалась). О других членах этой организации или проведенных мероприятиях также ничего не известно. По данным СПАРК-Интерфакс, «Автономия» была ликвидирована в 2020 году решением суда. В качестве лица, самоуполномоченного говорить от лица крымских татар, Умеров свидетельствовал в суде против зампреда крымско-татарского Меджлиса Ахтема Чийгоза по делу о столкновениях на митинге у здания крымского парламента в Симферополе 26 февраля 2014 года. В 2017 году Чийгоза признали виновным в организации массовых беспорядков и приговорили к восьми годам колонии.

Зато карьера Умерова пошла в гору, в том числе благодаря связям с Бальбеком, который тогда занимал пост вице-премьера в Правительстве Крыма. В 2015–2016 годах Умеров занимал должность заведующего сектором по межнациональным отношениям отдела по делам культуры и межнациональным отношениям администрации города Судака. С декабря 2016 года по январь 2018 года был помощником Председателя Совета министров Республики Крым, а с сентября 2018 года занимал пост заместителя мэра Судака.



Сведений о дате его увольнения в открытом доступе нет. То самое избиение подчиненного, за которое Умеров ныне получил срок, случилось 1 июля 2019 года. Примечательно, что тем же летом 2019 года он участвовал на выборах в крымский парламент, и в качестве места работы в его карточке кандидата на сайте крымского избиркома была указана мэрия Судка. Видимо, увольнение произошло осенью, когда уголовному делу дали ход и передали в суд. В 2021 году патрон Умерова Руслан Бальбек вышел из фавора крымской власти, и на выборы в Госдуму от «Единой России» его уже не пригласили. Сейчас он, как и Умеров, всего лишь один из спикеров для провластных региональных СМИ. Лишившись политической поддержки, Умеров мог бы и дальше вести свои блоги, раздавать комментарии в качестве эксперта — если бы не совершил фатальной ошибки: он начал активно критиковать влиятельных крымских татар, у которых этот ресурс сохранился.

Родина с ремнем В 2022 году Эйваз Умеров не раз оказывался в центре внимания СМИ и блогеров. Он был одним из тех, кто активно поддержал войну в Украине, собирал деньги для российских военных в своем телеграм-канале (и не предоставлял ни малейшей отчетности). После начала мобилизации Эйваз Умеров выступал даже с угрозами в адрес покинувших Крым крымских татар, которые, по его мнению, «будут давать интервью налево и направо, как плохо жилось в российском Крыму».

«Такие люди, как я, — молодые, отчаянные, устроят такую «весёлую жизнь» вашему бизнесу, вашим родным, вашим семьям, поверьте, это не шутки», — писал он в своем телеграм-канале.

Впрочем, люди, осудившие войну или уехавшие из России, были не единственным объектом нападок Умерова. В своих соцсетях он не раз критиковал пророссийских представителей крымскотатарской номенклатуры и духовенства, обвиняя их в недостаточном патриотизме, в коррупции, скрытой проукраинской позиции и связях с меджлисом.



В октябре этого года стало известно, что Умеров даже подрался с советником главы Крыма Эрвином Мусаевым, выясняя, кто из них больший патриот России. Из-за драки Мусаев получил сотрясение мозга, а также у него были разбиты очки и зафиксированы перелом кости глазницы, смещение позвонков, рваные раны на лбу. Советник обратился в полицию и потребовал возмещения средств за разбитую линзу очков.

На Умерова завели уголовное дело за причинение телесных повреждений средней тяжести, а в начале ноября сотрудники крымского центра по борьбе с экстремизмом провели у него дома обыск.

Изъятие техники и документов не остудило пыл Умерова, и 28 декабря он вышел на одиночный пикет к зданию Совета Министров Крыма в Симферополе. «Власти Крыма устроили на меня охоту, фабрикуя уголовные дела, устраивая травлю и облавы у моего дома с целью физического устранения, внутри республики правоохранительная система все мои обращения спускает на тормозах и занимается отписками, идет прямое давление на судей, следователей по прямой команде с Совмина по сфабрикованным делам в отношении меня, с целью посадить в тюрьму и убрать с публичной плоскости!», — заявил Эйваз Умеров на пикете.