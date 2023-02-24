Суд в Москве на два месяца арестовал обвиняемого в поджоге общежития, где погибли семь человек

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца жителя Белгородской области Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге общежития в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Хомченко предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, он совершил поджог в общежитии из-за неприязни к жильцам.

«[Вину] не признаю. Я вообще в соседней комнате находился», — заявил Хомченко.

Пожар произошел вечером 21 февраля. 200 человек эвакуировали из горящего здания. В результате возгорания погибли семь человек, среди которых — двое детей. Также известно об 11 пострадавших, в том числе троих детях.

Также были возбуждены уголовные дела умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).