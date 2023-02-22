В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития, где погибли семь человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в поджоге общежития в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в пресс-релизе комитета.

По данным следователей, подозреваемый совершил поджог из-за неприязни к жильцам. Было возбуждено три уголовных дела — об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Пожар в общежитии произошел вечером 21 февраля. 200 человек эвакуировали из горящего здания. В результате возгорания погибли семь человек, среди которых — двое детей. Также известно об 11 пострадавших, в том числе троих детях.