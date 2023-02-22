Число погибших при пожаре в отеле в Москве выросло до семи человек

В результате пожара в московской гостинице «МКМ» погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Среди погибших двое детей. Также известно об 11 пострадавших, в том числе троих детях.
«Девять человек госпитализировали, двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно», — отмечает ТАСС.
По данным информагентства, предварительная причина пожара — поджог. Baza писала, что, «по предварительным данным, один из постояльцев поджег свои вещи в коридоре». После ликвидации горения пожарные стали изучать коридор на пятом этаже.
Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
«Неизвестный совершил поджог в общежитии в центре Москвы из-за "неприязни к жильцам", его ищут», — пишут «РИА Новости» со ссылкой на СК.
Пожар в гостинице в Москве начался вечером 21 февраля. 200 человек эвакуировали из горящего здания.