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В Москве загорелся отель. Шесть человек погибли

Шесть человек погибли в результате пожара в московской гостинице «МКМ», среди них двое детей. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Девять человек пострадали, 200 человек эвакуировали из горящего здания. Возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеграм-канала Baza, «по предварительным данным, один из постояльцев поджег свои вещи в коридоре». После ликвидации горения пожарные стали изучать коридор на пятом этаже, отмечается в канале.

Отель, в котором произошел пожар, располагается на Международной улице недалеко от станций метро Римская и Площадь Ильича. В пресс-службе прокуратуры сообщили порталу «Москва Онлайн», что организована прокурорская проверка.

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