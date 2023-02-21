В Москве загорелся отель. Шесть человек погибли

Шесть человек погибли в результате пожара в московской гостинице «МКМ», среди них двое детей. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Девять человек пострадали, 200 человек эвакуировали из горящего здания. Возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеграм-канала Baza, «по предварительным данным, один из постояльцев поджег свои вещи в коридоре». После ликвидации горения пожарные стали изучать коридор на пятом этаже, отмечается в канале.