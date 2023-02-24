Первая полоса возвращается

В течение первого года войны власти РФ вели боевые действия не только против Украины, но и против независимых журналистов. Десятки СМИ в нашей стране были закрыты и разгромлены. Российские репрессивные органы постарались уничтожить и «Новую газету», заблокировав её сайты и лишив лицензии все печатные версии издания. Однако это не значит, что «Новая» умерла: она просто перестроилась на работу в других форматах (рассылки, соцсети), да и сайты продолжают работать, несмотря на блокировку.

Нет только газеты в классическом понимании этого слова. Сама бумажная «Новая газета» и особенно ее обложки всегда были отдельным высказыванием на злобу дня. И эта возможность должна сохраняться. Поэтому «Новая газета Европа» в знак солидарности с коллегами открывает специальную арт-рубрику «Первая полоса».

В первом выпуске: