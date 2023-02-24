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Первая полосаОбщество

Первая полоса возвращается

Как на этой неделе выглядела бы обложка «Новой газеты Европа», если бы мы могли работать в России. Премьера рубрики

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В течение первого года войны власти РФ вели боевые действия не только против Украины, но и против независимых журналистов. Десятки СМИ в нашей стране были закрыты и разгромлены. Российские репрессивные органы постарались уничтожить и «Новую газету», заблокировав её сайты и лишив лицензии все печатные версии издания. Однако это не значит, что «Новая» умерла: она просто перестроилась на работу в других форматах (рассылки, соцсети), да и сайты продолжают работать, несмотря на блокировку.

Нет только газеты в классическом понимании этого слова. Сама бумажная «Новая газета» и особенно ее обложки всегда были отдельным высказыванием на злобу дня. И эта возможность должна сохраняться. Поэтому «Новая газета Европа» в знак солидарности с коллегами открывает специальную арт-рубрику «Первая полоса».

В первом выпуске:

Мерзкая година

Итоги года разрушительной войны:

— Украина ненавидит Россию;

— Россия ненавидит Запад;

— Кремль (и пропаганда) ненавидят несогласных;

— россияне ненавидят друг друга;

— все ненавидят всех.

Ссылки на материалы по «теме номера» будут постепенно добавляться сюда. Следите за обновлениями.

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