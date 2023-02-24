Первая полоса возвращается

В течение первого года войны власти РФ вели боевые действия не только против Украины, но и против независимых журналистов. Десятки СМИ в нашей стране были закрыты и разгромлены. Российские репрессивные органы постарались уничтожить и «Новую газету», заблокировав её сайты и лишив лицензии все печатные версии издания. Однако это не значит, что «Новая» умерла: она просто перестроилась на работу в других форматах (рассылки, соцсети), да и сайты продолжают работать, несмотря на блокировку.
Нет только газеты в классическом понимании этого слова. Сама бумажная «Новая газета» и особенно ее обложки всегда были отдельным высказыванием на злобу дня. И эта возможность должна сохраняться. Поэтому «Новая газета Европа» в знак солидарности с коллегами открывает специальную арт-рубрику «Первая полоса».
В первом выпуске:
Мерзкая година
Итоги года разрушительной войны:
— Украина ненавидит Россию;
— Россия ненавидит Запад;
— Кремль (и пропаганда) ненавидят несогласных;
— россияне ненавидят друг друга;
— все ненавидят всех.
Ссылки на материалы по «теме номера» будут постепенно добавляться сюда. Следите за обновлениями.
- После Бучи. Здесь все всё помнят, следят за расследованиями, ждут наказания преступников. Свидетелей хватит. Репортаж Ольги Мусафировой из города-мученика, города-героя
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В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
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