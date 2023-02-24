Эти шоу в огне

В российском телевизоре — праздник. Да и во всей стране праздник. Целых четыре выходных подряд вместо традиционного одного — конечно, народ радуется. Про первую годовщину начала боевых действий в Украине почти не говорят. Или говорят, но вскользь, не подводя никаких итогов. Примерно так: «Впереди две очень важные даты, которые теперь на очень долго, а может, и навсегда связаны между собой. Это 23 февраля, День защитника Отечества. И 24 февраля — день, понятно какой. Такого 23 февраля у нас у всех еще не было. Не было в нашей жизни 23 февраля, в котором мы поздравляли бы наших воинов, наших защитников при условии, что сотни тысяч из них ведут тяжелейшую войну, тяжелейшую боевую работу на фронте. С тем большим чувством я их всех поздравляю…» Ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин (в футболке с большой буквой V на груди) всё-таки произнес запрещенное к употреблению слово из пяти букв, тут же заместив его словосочетанием «тяжелая работа». Ну да, вот такая работа. Тяжелая. Мужская. И такой профессиональный праздник со своими особенностями. На всех телеканалах, как обычно, много фильмов на военную тематику, снятых еще в мирное время, репортажей о наших героических защитниках, праздничных концертов…

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин в футболке с буквой V

В студии у Андрея Малахова накануне «мужского дня» чествовали артистов, сменивших сцену на блиндажи, окопы и землянки. Среди приглашенных в эфир оказался и экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин, по прозвищу «Рюша», который в свои 60 лет ушел добровольцем и теперь в составе фронтовой творческой бригады услаждает слух бойцов на передовой. «Как вы решились в 60 лет так резко изменить свою жизнь?» — не скрывает восхищения Малахов. «Это так естественно, когда взрослый человек идет в конце жизни защищать Отечество. Что же здесь удивительного? — отвечает музыкант. — Командование сказало: от вас с автоматом будет меньше толку, чем со скрипкой».

На кадрах, специально снятых для малаховского эфира, Решетин играет в блиндаже, вокруг сидят и слушают бойцы. Один из них признается, что скрипку никогда раньше не слышал, а она, оказывается, «такой адреналин».

«А вы не заканчиваете программу песней из репертуара легендарного «Аквариума» «Город золотой»?» — как бы шутит Малахов. «Нет, сейчас немецкие композиторы в моде», — как бы шутит Решетин.

Бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин в передаче «Малахов». Скриншот

Но у Малахова заготовлен сюрприз — не только для экс-скрипача легендарной, как говорит он, группы, но и для многих зрителей: фрагменты знаменитого клипа «Аквариума» «Этот поезд в огне». В кадре молодой Борис Гребенщиков, ныне объявленный у себя на Родине ее предателем, льющим на нее, кормилицу, грязь из-за границы. Сам Рюша недавно, услышав интервью БГ израильскому ТВ, обратился к бывшему соратнику с открытым письмом: «Боб, как ты не прав!» И вот «Боб» в эфире госТВ России. Чудо да и только! Но слова-то песни всем известны — чистая же по нынешним временам крамола: «И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей». Потом припев — вообще дальше некуда: «Этот поезд в огне,

И нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне,

И нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей,

Пока мы не увязли в борьбе.

Она умрет, если будет ничьей, —

Пора вернуть эту землю себе». «А вам не кажется, — поинтересовался у гостя Малахов, — что эта песня спустя 40 лет звучит не менее актуально?» Ну еще бы! — подумала я. А Малахов-то каков молодец! Что же ему теперь за это будет? Однако ж боевой скрипач Рюша не только не одернул зарапортовавшегося ведущего, но и живо подтвердил «новую актуальность» песни: «Борька, Борисыч — он всегда был наделен пророческим даром. То есть у него личностная позиция может быть какой угодно, но, когда он прикасается к творчеству, он совершенно говорит, как пророк. Он может там по телевизору в какой-то программе выступать совершенно с какими-то ужасными вещами… А в творчестве этот человек наш, он за нас, он, может, даже сам об этом не подозревает…»

Малахов доволен: «Как хорошо, что Боб здесь, с нами… Он даже не подозревает».

И до меня дошло, как они «актуализировали» песню Гребенщикова, легализовав и частично реабилитировав проштрафившегося автора. Живого, между прочим, автора — в отличие от Цоя, Окуджавы, Высоцкого, «записанных» в сторонники специальной военной операции помимо их воли в связи с «убытием» в мир иной. Здесь же достаточно циничной интерпретации («Боб с нами») — и не надо запрещать отщепенца и его песни, вымарывать его имя из энциклопедий, разоблачать в пропагандистских эфирах. Сильный ход. Всё для фронта, всё для победы. «Пора вернуть эту землю себе» — кому-нибудь непонятно, какую землю? В эфире у Владимира Соловьева накануне Дня защитника Отечества как раз обсуждали, как с наибольшей эффективностью добиться возвращения «этой земли себе». Завсегдатай программы, депутат и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев в парадном по случаю грядущего праздника мундире рубил с армейской прямотой: перво-наперво следует уничтожить Зеленского, поскольку он наш лютый враг. «Как бы в Израиле поступили с таким врагом?» — обратился он к коллеге, израильтянину Якову Кедми. Тот подтвердил: «У нас он давно бы уже был в царстве мертвых».

Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Скриншот