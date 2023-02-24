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ИнтервьюПолитика

«Сердца американцев обливаются кровью за Украину, но также и за все российские семьи»

Интервью Виктории Нуланд главному редактору «Новой газеты Европа» Кириллу Мартынову

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину поговорил с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как США отнеслись к решению Путина о приостановке участия России в договоре СНВ-III? Есть ли у США планы стратегического разгрома России? Каковы главные итоги года войны?

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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