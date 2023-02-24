Бежавший в Норвегию наемник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев арестован за нападение на полицейских в Осло

Экс-командир отделения ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, бежавший в Норвегию, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании. Соответствующее судебное постановление есть в распоряжении «Новой газеты Европа».
В документах обвинения говорится, что в ночь с 21 на 22 февраля Медведев ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.
UPD: Адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес заявил, что драка возникла в результате «недопонимания после употребления алкоголя», а его подзащитный не понимал, что происходит, когда приехала полиция.
Риснес указал, что экс-наемнику тяжело даются языки и ему трудно выражать мысли. На допросе Медведев не признал вину, его уже отпустили до суда.
«В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его [Медведева] из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников», — говорится в постановлении об аресте.
Незадолго до этого, около 3:20 ночи Медведев вступил в драку с неназванным человеком неподалеку от одного из баров Осло.
Дело Медведева рассмотрят в окружном суде Осло 25 апреля. Прокурор предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям.
Андрей Медведев нелегально пересек границу России и Норвегии в январе этого года, после чего запросил политическое убежище в скандинавском королевстве. За это время Медведев успел дать несколько интервью норвежским и другим иностранным СМИ. До ареста он проживал по секретному адресу в Осло.
С 23 по 25 января экс-наемник находился в Норвегии под стражей в депортационном центре в Трандуме.
В интервью норвежскому телеканалу TV 2 экс-наемник рассказал, что пересек хорошо охраняемую границу по льду в долине реки Паз. Чтобы пройти КПП в приграничной зоне (Титовка, Мурманская область), Медведев с помощью неназваного мужчины раздобыл паспорт на имя другого человека, внешне похожего на него.
Медведев говорил норвежским СМИ, что желает начать новую жизнь, а также вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным издать книгу под рабочим названием «Против Вагнера» и работать над привлечением к ответственности бизнесмена Евгения Пригожина.
В начале февраля Осечкин приезжал в Осло на встречу с Медведевым и заявил местным журналистам, что работал над эвакуацией экс-наемника с начала декабря. По его словам, в России жизни Медведева угрожает опасность, а в Норвегии он может дать свидетельские показания против президента РФ Владимира Путина и ЧВК «Вагнер».
Центральное управление криминальной полиции Норвегии заявило, что следствие заинтересовано в допросе Медведева в качестве свидетеля военных преступлений. Именно это ведомство уполномочено участвовать от Норвегии в расследовании Международного уголовного суда по преступлениям, совершенным во время войны в Украине.
Медведев, бывший командир казненного кувалдой бойца «Вагнера» Евгения Нужина, в декабре рассказывал изданию The Insider, что ему известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили наемников, отказавшихся воевать. Медведев утверждает, что присутствовал на нескольких расстрелах лично. По его словам, двое из десяти казненных, о которых он знает, не были бывшими заключенными.
Амунд Треллевик, специально для «Новой газеты Европа»
Перевод: Никита Кондратьев, «Новая газета Европа»