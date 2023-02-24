Бежавший в Норвегию наемник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев арестован за нападение на полицейских в Осло

Экс-командир отделения ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, бежавший в Норвегию, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании. Соответствующее судебное постановление есть в распоряжении «Новой газеты Европа». В документах обвинения говорится, что в ночь с 21 на 22 февраля Медведев ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.

Риснес указал, что экс-наемнику тяжело даются языки и ему трудно выражать мысли. На допросе Медведев не признал вину, его уже отпустили до суда.

UPD: Адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес заявил , что драка возникла в результате «недопонимания после употребления алкоголя», а его подзащитный не понимал, что происходит, когда приехала полиция.

«В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его [Медведева] из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников», — говорится в постановлении об аресте.



Незадолго до этого, около 3:20 ночи Медведев вступил в драку с неназванным человеком неподалеку от одного из баров Осло.

Дело Медведева рассмотрят в окружном суде Осло 25 апреля. Прокурор предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям.

Андрей Медведев нелегально пересек границу России и Норвегии в январе этого года, после чего запросил политическое убежище в скандинавском королевстве. За это время Медведев успел дать несколько интервью норвежским и другим иностранным СМИ. До ареста он проживал по секретному адресу в Осло.



С 23 по 25 января экс-наемник находился в Норвегии под стражей в депортационном центре в Трандуме.



В интервью норвежскому телеканалу TV 2 экс-наемник рассказал, что пересек хорошо охраняемую границу по льду в долине реки Паз. Чтобы пройти КПП в приграничной зоне (Титовка, Мурманская область), Медведев с помощью неназваного мужчины раздобыл паспорт на имя другого человека, внешне похожего на него.



Медведев говорил норвежским СМИ, что желает начать новую жизнь, а также вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным издать книгу под рабочим названием «Против Вагнера» и работать над привлечением к ответственности бизнесмена Евгения Пригожина.