В Норвегии задержали и поместили в депортационный центр экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

В Норвегии задержали и поместили в депортационный центр в Трандуме экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева. Об этом сообщает Nrk.no.

По данным телеканала, Медведева арестовали согласно норвежскому закону об иммиграции. Также рассматривается вопрос о том, чтобы доставить его под стражу, рассказали NRK в иммиграционной службе полиции.

Сам Медведев рассказал, что ему «помогли пересечь границу между Норвегией и Россией в Пасвикдалене», но не уточнил, какую именно помощь ему предоставили.

Адвокат Медведева Брюньульф Риснес подтвердил, что его подзащитный был арестован в воскресенье вечером. До этого экс-командир ЧВК «Вагнер» находился в «секретном месте» в Осло.

Полиция допросила Медведева о его службе в ЧВК. Давать комментарии NRK по этому делу полиция отказалась.