В Норвегии задержали и поместили в депортационный центр экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

В Норвегии задержали и поместили в депортационный центр в Трандуме экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева. Об этом сообщает Nrk.no.
Андрей Медведев. Скриншот: Dagbladet.no
По данным телеканала, Медведева арестовали согласно норвежскому закону об иммиграции. Также рассматривается вопрос о том, чтобы доставить его под стражу, рассказали NRK в иммиграционной службе полиции.
Сам Медведев рассказал, что ему «помогли пересечь границу между Норвегией и Россией в Пасвикдалене», но не уточнил, какую именно помощь ему предоставили.
Адвокат Медведева Брюньульф Риснес подтвердил, что его подзащитный был арестован в воскресенье вечером. До этого экс-командир ЧВК «Вагнер» находился в «секретном месте» в Осло.
Полиция допросила Медведева о его службе в ЧВК. Давать комментарии NRK по этому делу полиция отказалась.
15 января гражданин России незаконно пересек границу с Норвегией и был задержан у деревни Скройтнес в долине Пасвикдален на границе с РФ, сообщал NRK. Телеканал также писал со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы, что россиянин может быть наемником ЧВК «Вагнера».
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин утверждал, что речь идет о военнослужащем Андрее Медведеве, который был командиром казненного кувалдой заключенного Евгения Нужина.
Евгений Медведев стал известен ранее, когда рассказал изданию The Insider о других подобных случаях расправы над «отказниками». Например, он сообщил, что казнями в ЧВК «Вагнера» занимается МЕД — отдельное подразделение при службе безопасности компании.
«Они занимаются обнулением: забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было», — сказал тогда он.
Как пишет Осечкин, Медведев самостоятельно обратился к Gulagu.net после интервью The Insider, так как опасался расправы со стороны Пригожина.
Утверждается, что бывший наемник пересек границу 12 января. Тогда о незаконном перебежчике сообщало издание Barents Observer.