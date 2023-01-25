Полиция в Норвегии отпустила экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

В Норвегии полиция решила освободить экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, которого несколько дней назад задержали и поместили в депортационный центр в Трандуме. Об этом сообщает NRK.

Как уточнил исполняющий обязанности начальника юридического отдела иммиграционного подразделения полиции Йон Андреас Йохансен, Медведева освобождают, потому что больше нет условий для его дальнейшего содержания под стражей в соответствии со статьей 106 Закона об иммиграции.

Адвокат Медведева Брюньульф Риснес сказал, что сейчас мужчина планирует найти место жительства за пределами Трандума. Что будет дальше, защитник пока не знает.

NRK сообщили в пресс-службе директората по делам иностранцев (UDI), что Медведев подал заявление о предоставление убежища, оно рассматривается в обычном порядке.

Ранее в иммиграционной службе полиции говорили, что рассматривается вопрос о помещении Медведева под стражу. Сам Медведев рассказал, что ему «помогли пересечь границу между Норвегией и Россией в Пасвикдалене», но не уточнил, какую именно помощь ему предоставили.

Медведев, бывший командир казненного кувалдой бойца «Вагнера» Евгения Нужина, в декабре рассказывал изданию The Insider, что ему известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили наемников, отказавшихся воевать. Медведев утверждает, что присутствовал на нескольких расстрелах лично. По его словам, двое из десяти казненных, о которых он знает, не были бывшими заключенными.