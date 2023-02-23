Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и пообещал развивать ядерное оружие

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
В нем он, в частности, заявил, что Россия будет развивать ядерное оружие.
«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой», — заявил президент.
Также, по его словам, продолжится производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ближайшие годы в состав военно-морского флота войдут еще три атомных подводных крейсера, пообещал российский президент.
Путин поблагодарил военных, находящихся сейчас на войне в Украине и, по его словам, защищающих «наших людей на наших исторических территориях».
«Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы», — считает Путин.
Накануне, 22 февраля, Госдума единогласно приняла законопроект о приостановке участия России в договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О том, что Россия приостанавливает участие в договоре, объявил за день до этого Путин во время послания Федеральному собранию. По словам Путина, США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и задумываются об их испытаниях.