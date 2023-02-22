Путин приостановил ядерную сделку. Что дальше?

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе впервые с 2021 года. Спустя 1 час 45 минут после начала президент объявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Сегодня Госдума приняла соответствующий закон.
Что это за договор? Когда и в каких условиях его приняли? Как такие документы подписывали в СССР? Насколько сильна Россия в ядерном вооружении?
Чтобы разобраться в этом, мы пригласили старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Андрея Баклицкого. Что несёт в себе приостановка участия России в ДСНВ? Смотрите в видео.
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