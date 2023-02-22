Госдума приняла законопроект о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений

Государственная дума единогласно приняла законопроект о приостановке участия России в договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщается на сайте парламента.

О том, что Россия приостанавливает участие в договоре, объявил накануне президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он известен Известен как ДСНВ, СНВ-3 или Пражский договор.

По словам Путина, США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и задумываются об их испытаниях. «Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — заявил российский президент.

Затем он подписал указ о признании утратившем силу указа «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ». В нем говорилось, что Россия «придает важное значение выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».