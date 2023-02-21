Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», — сказал президент.

По словам президента, США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и задумываются об их испытаниях. «Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — заявил Путин.

Кроме того, Путин сказал, что для обсуждения вопроса о продолжении действия договора необходимо понять, как Россия будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.