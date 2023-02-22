WSJ: США введут санкции против 200 россиян и российских компаний в годовщину вторжения в Украину

В годовщину российского вторжения в Украину Соединенные Штаты введут санкции против 200 россиян и компаний из России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Министерство финансов и Госдепартамент США объявят санкции на этой неделе, пишет газета.

В «черный список», по данным издания, попадут несколько российских губернаторов и члены семей высокопоставленных российских чиновников, а также предприятия, связанные с оборонной промышленностью России. Помимо этого, США также установят ограничивающие меры против фирм, участвующих в схемах обхода санкций.

Официальные лица на Западе признают, что многие меры, которые могли больше всего повлиять на способность России финансировать войну, в том числе эмбарго на энергоносители и финансовые санкции, уже приняты, отмечает WSJ. Теперь дипломаты пытаются закрыть лазейки в санкционном режиме и активизировать борьбу с обходом санкций.

Как напоминает газета, Европейский союз также планирует ввести новые санкции против России в тесной координации с США. В частности, ЕС хочет запретить импорт российских товаров на сумму до 11 млрд долларов в год и ввести санкции против иранских компаний, поставляющих России беспилотники.