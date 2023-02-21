Молчание гендерно нейтральных богов

Год спустя после начала войны Владимир Путин не смог найти ответов на ключевые вопросы, стоящие перед российским государством. В чем состоит конечная цель его «специальной военной операции»? Как можно объяснить бесконечную эскалацию войны и рост числа ее жертв в отсутствии видимых успехов на фронте? Когда закончится война и в состоянии ли Путин вообще завершить ее? Наконец, если все идет по плану и впереди бесконечная война, то по каким правилам теперь должно жить российское общество? Этих ответов требуют от Путина не столько политическая оппозиция, находящаяся в тюрьмах и эмиграции, сколько «партия войны», представители которой считают, что общество не пережило глубокой социальной мобилизации с учетом «исторических задач по противостоянию с глобальным Западом». Телевизионная пропаганда предсказывала 21 февраля дежурно-историческую речь Путина, в которой будет наконец дана команда «по-настоящему брать Берлин». Этих ответов ждет бывшее «путинское большинство», пытающееся адаптироваться к жизни в воюющей России и обеспечить минимальную предсказуемость своей жизни и безопасность своих семей. Ответов нет и у тех, кого принято называть представителями российской элиты, которая не может определиться, насколько серьезную военно-патриотическую ставку нужно сделать.

Если мэр Москвы позирует в камуфляже раз в сезон и занимается благоустройством Луганска, то экс-президент Дмитрий Медведев видит себя главой виртуальной фашистской хунты, угрожающей всему миру в мессенджере Телеграм.

Среди персонажей, олицетворяющих путинский режим и слушавших речь своего президента в первом ряду, аплодировавших 53 раза и периодически встававших, тоже нет единого понимания происходящего. Главным внутренним политическим товаром Путина была так называемая стабильность, а теперь хаос, который он много лет сеял в мире, стал определяющим фактором жизни самой России. Никто не знает, чем именно нужно будет пожертвовать ради войны завтра: жизнью близких, карьерой или имуществом. В таких условиях главной стратегией выживания обусловлена биологическими рефлексами: заметная часть россиян притворяется, что они умерли. Послание Федеральному собранию продлило неопределенность на новый сезон. Путин избегал ключевых вопросов и предпочитал сосредоточиться на хорошо знакомых темах. В речи президента не было упомянуто о потерях во время войны, зато заметная ее часть была посвящена «мерам социальной поддержки», довольно скромным по реальным цифрам. На прежнюю щедрость эпохи нацпроектов и коронавирусных выплат в российской казне больше не будет денег, и это прекрасно знает министр финансов Силуанов, слушавший своего президента в зале.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: Getty Images

Путин описывал Россию как страну больших возможностей, используя риторику довоенной эпохи, вспоминал про инфраструктурные проекты и обещал новое великое партнерство на Востоке. Но никто точно не знает, в чем именно эти возможности состоят. Опыт 24 февраля 2022 года показал даже лояльным россиянам, что любые планы на будущее могут быть перечеркнуты внезапным геополитическим припадком, основанным не столько на рациональном расчете, сколько на «геополитическом мессианстве» Путина. В течение года Путин и его окружение не потрудились слишком подробно изложить причины для глобальной войны, на которую они рекрутируют россиян. В речи 21 февраля не произошло прорыва и в этом вопросе: Путин разве что намекнул, что вся проблема в попытке англиканской церкви продвигать «гендерно нейтрального бога».

В то время как русский бог, как надо понимать, имеет четкие половые признаки, так что именно защита прав бога на них является смыслом ракетных ударов по городам Украины.

К явному неудовольствию собственной пропаганды Путин не изменил статуса «специальной военной операции» и не объявил о конкретных планах по использованию ядерного оружия. Речь в целом носила деморализующий характер для тех, кто ждал приказа главнокомандующего нажимать на кнопку. Вместо этого Путин представил послание из прошлого: несмотря на отдельные трудности, такие как административные преграды для бизнеса, все идет по плану и беспокоиться не о чем. В чем именно состоит цель войны, разберутся специально обученные люди, а тем временем российский народ может вместе со своим мудрым лидером наслаждаться прекрасными планами на будущее. И в частности очередные выборы президента пройдут в России в срок, в 2024 году, как обычно «демократически и в соответствии с процедурами». В этом заявлении как раз можно увидеть попытку одарить подданных стабильностью, ведь ход и итог демократических процедур ни у кого не вызывает сомнения, как в прежние годы. Впрочем, население России ждет не столько праздника демократии, сколько второй волны мобилизации.

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0