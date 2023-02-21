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Байден выступил с речью в Варшаве. Он заявил о поддержке Украины и анонсировал новые санкции против России

Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве. Его выступление транслировало на YouTube агентство Reuters.

Скриншот: трансляция The Telegraph

Скриншот: трансляция The Telegraph

В начале выступления Байден напомнил о своей недавней поездке в Украину. «Год назад мир готовился к падению Киева. Я только что вернулся из Киева, он стоит, он сильный, и самое главное — он свободный», — сказал президент США.

Он назвал полномасштабное российское вторжение в Украину «испытанием глобальной демократии» и отметил, что президент России Владимир Путин хотел ослабления Североатлантического альянса, но вместо этого Финляндия и Швеция получили статус кандидата в члены НАТО.

«Президент Путин сегодня столкнулся с тем, что не считал возможным год назад. Демократии стали сильнее, а автократии — слабее», — заявил Байден.

Он также заявил о поддержке Киева: «Война продолжается уже год, и Путин до сих пор думает, что мы перестанем поддерживать Украину, <…> но наша поддержка Украины не прекратится ни на секунду».

Президент США в своей речи обратился к россиянам.

«Я хочу обратиться к российскому народу: США и страны Европы не хотят уничтожить Россию.

Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сегодня сказал. Мы хотим жить в мире. Мы — не ваши враги.

Эта война не является необходимостью, это трагедия. Эту войну выбрал Путин. Она началась по его желанию. Он может закончить эту войну в любой момент, ему достаточно сказать одно слово. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас», — сказал Байден.

Скриншот: трансляция The Telegraph

Президент США анонсировал, что западные партнеры введут новые санкции против России из-за войны в Украине на этой неделе, и пообещал привлечь к ответственности за военные преступления всех причастных к ним. Также он подчеркнул, что нападение РФ на любую из стран НАТО будет расцениваться как нападение на весь альянс.

В конце своей речи Байден высказался о ценности свободы. «Нет более высокой цели, чем свобода. Америка знает это — и вы это знаете. Все, что мы делаем сейчас, мы делаем для того, чтобы это знали наши дети и внуки. Мы на стороне света, а не тьмы. Освобождения, а не угнетения. Свободы, а не рабства», — сказал он.

Кроме того, Байден поблагодарил защитников Украины за смелость, а также власти Польши за то, что приняли украинских беженцев. Выступление президента США длилось около 20 минут.

Ранее во вторник российский президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ.

В нем он заявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных потенциалов, предложил создать госфонд для помощи семьям погибших в Украине и пообещал повысить МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

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