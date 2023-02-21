Байден выступил с речью в Варшаве. Он заявил о поддержке Украины и анонсировал новые санкции против России

Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве. Его выступление транслировало на YouTube агентство Reuters.

В начале выступления Байден напомнил о своей недавней поездке в Украину. «Год назад мир готовился к падению Киева. Я только что вернулся из Киева, он стоит, он сильный, и самое главное — он свободный», — сказал президент США.

Он назвал полномасштабное российское вторжение в Украину «испытанием глобальной демократии» и отметил, что президент России Владимир Путин хотел ослабления Североатлантического альянса, но вместо этого Финляндия и Швеция получили статус кандидата в члены НАТО.

«Президент Путин сегодня столкнулся с тем, что не считал возможным год назад. Демократии стали сильнее, а автократии — слабее», — заявил Байден.

Он также заявил о поддержке Киева: «Война продолжается уже год, и Путин до сих пор думает, что мы перестанем поддерживать Украину, <…> но наша поддержка Украины не прекратится ни на секунду».

Президент США в своей речи обратился к россиянам.