Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка и ФНБ

Европейский союз (ЕС) в новом санкционном пакете может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, ЕС намерен заставить банки разгласить информацию об активах Центрального банка. Получение данных об этим и других госактивах, находящихся под санкциями, рассматривается как первый шаг к «изучению вариантов потенциального использования этих средств в восстановлении Украины».
Еврокомиссия также предложила ужесточить отчетность о замороженных активах, связанных с попавшими под санкции российскими компаниями и физлицами. В частности, предлагается штрафовать на сумму до 50 тысяч евро физлиц и забирать 10% годового дохода у юрлиц за непредоставление требуемой информации.
По данным Bloomberg, ЕС примет 10-й пакет санкций на следующей неделе в преддверии годовщины российского вторжения. В этот пакет также могут войти ограничения на товары, используемые российскими военными: технологии, компоненты, транспортные средства, электронику и редкоземельные металлы.
Отмечается, что Евросоюз готов ввести санкции против десятков физических и юридических лиц, включая политиков и военнослужащих. Помимо банков, под ограничения могут попасть медиа, которые занимались пропагандой в поддержку агрессии против Украины, и российский перестраховщик судов, перевозящих нефть.
12 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против 199 граждан России и одного гражданина Украины.
В частности, в список попали начальница государственно-правового управления президента Лариса Брычева, глава «Росэнергоатома» Андрей Петров, его советник Ренат Карчаа, замглавы госкорпорации «Росатом» Юрий Яковлев и помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков.
Единственный украинец, попавший в санкционный список — заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук, который перешел на сторону России и был назначен директором ЗАЭС.