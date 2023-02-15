Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка и ФНБ

Европейский союз (ЕС) в новом санкционном пакете может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, ЕС намерен заставить банки разгласить информацию об активах Центрального банка. Получение данных об этим и других госактивах, находящихся под санкциями, рассматривается как первый шаг к «изучению вариантов потенциального использования этих средств в восстановлении Украины».

Еврокомиссия также предложила ужесточить отчетность о замороженных активах, связанных с попавшими под санкции российскими компаниями и физлицами. В частности, предлагается штрафовать на сумму до 50 тысяч евро физлиц и забирать 10% годового дохода у юрлиц за непредоставление требуемой информации.

По данным Bloomberg, ЕС примет 10-й пакет санкций на следующей неделе в преддверии годовщины российского вторжения. В этот пакет также могут войти ограничения на товары, используемые российскими военными: технологии, компоненты, транспортные средства, электронику и редкоземельные металлы.

Отмечается, что Евросоюз готов ввести санкции против десятков физических и юридических лиц, включая политиков и военнослужащих. Помимо банков, под ограничения могут попасть медиа, которые занимались пропагандой в поддержку агрессии против Украины, и российский перестраховщик судов, перевозящих нефть.