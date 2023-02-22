Сенатор Нарусова осудила «выдавливание из театров» артистов, выступивших против войны

Сенатор Людмила Нарусова осудила «выдавливание из театров» известных деятелей культуры из-за их позиции в отношении войны в Украине. Об этом пишет РБК. Нарусова заявила, что происходящее противоречит Конституции и тезисам послания президента Федеральному собранию. Она напомнила, что, по словам Владимира Путина, власти не собирались «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону». По словам сенатора, в сфере российской культуры происходит обратное. «Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы Российской Федерации, — те, кто остался, находятся здесь, в основном общественные деятели, актеры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях […] Народных артистов выдавливают из театров. Народной артистке Лии Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях.

Только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение,

пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право», — сказала Нарусова. Кроме того, как передает РБК, она отметила, что Госдума сейчас «завалена» предложениями различных мер по отношению к тем, кто уехал из России после начала войны. Она уточнила, что речь идет о лишении собственности, гражданства и «других репрессивных мерах, которые противоречат Конституции РФ». Нарусова попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко поручить комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт. В то же время глава профильного комитета Лилия Гумерова заявила в ответ, что «нужно различать тех, кто отступил в сторону, и тех деятелей культуры, которые сегодня откровенно безобразно высказываются о нашей стране, когда сотни наших бойцов гибнут, когда вся страна объединилась за свободу, за отстаивание многонациональных интересов». 21 февраля Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сказал, что западные страны будут пытаться «расколоть российское общество», используя для этого «национал-предателей». «Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам. […] Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, пусть это останется на их совести», — заявил он.