Казахстан упростил получение вида на жительство для IT‑специалистов, инженеров и врачей

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило список востребованных профессий для получения вида на жительства. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает КазТАГ.

Так, ВНЖ в республике смогут получить иностранные граждане, обладающие профессиями в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT.

Всего в перечень вошла 21 профессия, среди которых: