Казахстан упростил получение вида на жительство для IT‑специалистов, инженеров и врачей

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило список востребованных профессий для получения вида на жительства. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает КазТАГ.
Так, ВНЖ в республике смогут получить иностранные граждане, обладающие профессиями в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT.
Всего в перечень вошла 21 профессия, среди которых:
- Врач-нейрохирург
- Врач-гематолог
- Врач-онколог
- Врач-неонатолог
- Врач-эндокринолог
- Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ
- Инженер-исследователь по технологии органических веществ
- Инженер-технолог фармации
- Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых
- Инженер авиационный
- Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы
- Инженер по внедрению новой техники и технологии
- Инженер по лазерному оборудованию
- Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна
- Инженер-медицинский радиохимик
- Инженер-медицинский физик
- Классификатор текстильного сырья
- Бактериолог
- Архитектор ИТ-инфраструктуры
- Архитектор программного обеспечения
- Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело)
В начале февраля Казахстан запретил россиянам оформлять ВНЖ без загранпаспорта. Ранее они могли подать заявление по внутреннему паспорту. Ранее Казахстан отменил «визаран» для иностранцев. Теперь иностранцы, которым не нужна виза для въезда в страну, в том числе россияне, могут находиться в там не более 90 дней в течение полугода.