Казахстан запретил россиянам оформлять ВНЖ без загранпаспорта

В Казахстан внесли поправки в правила выдачи временных и постоянных видов на жительство. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
«Для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус», — говорится в сообщении.
Ранее россияне и граждане других стран, с которыми у Казахстана было соответствующее соглашение, могли подать заявление на ВНЖ по внутреннему паспорту.
Ранее Казахстан отменил «визаран» для иностранцев. Теперь иностранцы, которым не нужна виза для въезда в страну, в том числе россияне, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. Обнулить срок пребывания, выехав за границу, нельзя.
На прошлой неделе в России временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. В «Госзнаке» заявили, что такая мера принята в связи с тем, что производитель микрохсем для такого типа паспортов не справляется с возросшим спросом.