Ужасен ваш аншлюс

У Юрия Роста есть рассказ под названием «Конец света наступил, только мы его не заметили». Практически все, о чем говорится в документе о возможных планах России поглотить Беларусь к 2030 году, написанном в Кремле и оказавшемся в распоряжении журналистов, уже произошло. Спасибо коллегам, его обнародовавшим, — он очень важен при полном отсутствии сенсационности, потому что это повод еще раз объяснить: никакой войны с Беларусью или силового захвата Россия не планировала, потому что все эти годы спокойно, планомерно, при полной поддержке белорусских властей, занималась тихим внедрением, экспансией, прорастанием, пусканием корней. Точнее, все началось вообще не с России, не с Кремля и не с Ельцина, а с Лукашенко. В 1995 году он провел референдум, после которого русский язык получил статус второго государственного языка, а национальный бело-красно-белый флаг был заменен на «бээсэсэровский» красно-зеленый, только без серпа и молота. Так Лукашенко было понятнее и уютнее. Потом было подписание договора о создании союза Беларуси и России 2 апреля 1997 года, когда протестовавших белорусов, направлявшихся к российскому посольству, били люто. Потом были тосты и объятия, пустые обещания и взаимные обвинения, торговля и мошенничество. И снова тосты и объятия, и так по кругу.

Но все это время Беларусь становилась все более зависимой от России. За цену на газ, за поддержку Путина во время выборов, за кредиты, за компенсацию налогового маневра.

И все, о чем говорится в документе из Кремля, уже давно произошло или находится в стадии реализации. Кроме разве что пунктов сдачи ЕГЭ в Беларуси. Впрочем, и это уже не понадобится: документ, датированный 2021 годом, явно устарел — уже два года белорусские абитуриенты могут поступать в российские вузы по результатам ЦТ (централизованное тестирование), а с нынешнего года вводится централизованный экзамен, который Россия будет признавать на уровне ЕГЭ. Так что можно вычеркивать.

Обеспечение доминирования русского языка над белорусским — этот пункт вообще, похоже, вписывали только для того, чтобы увеличить количество знаков и весомость документа. Согласно последней переписи населения 2019 года, белорусским языком в обиходе пользуются 2 275 243 человека, а русским — 5 670 330 человек. По данным Белстата, на русском языке в Беларуси обучаются 949 200 школьников, а на белорусском — 107 600. Так что доминирование русского языка обеспечил Александр Лукашенко — своим референдумом и переводом образования и делопроизводства снова на русский. И никакие «группы влияния» и планы Кремля тут не были нужны.

Что касается усиления российских медиа в белорусском пространстве, то и этот пункт выглядит некоторым архитектурным излишеством. Потому что белорусы, которые в принципе смотрят телевизор, предпочитают именно российские каналы — не из-за Соловьева, разумеется, а из-за развлекательной части. И, надо сказать, Малахов и Корчевников куда опаснее Соловьева и Скабеевой, потому что иммунитет к пропаганде у белорусов давно выработался, а скандальные истории из жизни российских знаменитостей, телевизионная замочная скважина — это именно то, что засасывает телезрителей из Беларуси в российское информационное пространство со скоростью зыбучих песков.

Совместное оперативное учение «Союзная решимость-2022». Объекты военной инфраструктуры в Республике Беларусь для практических действий войск. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Усиление военного присутствия России в Беларуси и регулярные совместные учения — это тоже какая-то совсем прошлая история, если говорить о ней как о планах. Совместные учения «Запад» проводятся раз в два года, а учения «Союзная решимость-2022» закончились 20 февраля прошлого года, и по окончании учений российские войска остались в Беларуси. 24 февраля Александр Лукашенко заявил, что сам предложил Владимиру Путину оставить часть войск на белорусской территории. Оттуда они и полетели бомбить украинские города. А спустя почти год, 16 февраля, во время встречи с журналистами он сказал: «Мы же не скрываем, что сегодня большая группировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны переброшена в Беларусь. Они у меня на аэродромах. Это было мое требование жесточайшее: как бы ни было сложно в Украине, но то, что предписано в совместную группировку, должно быть в Беларуси».

Унификация законодательства — это вообще история, которая тянется с того самого заключения договора о союзном государстве. 31 дорожная карта превратилась в 28 союзных программ,

подписанных и опубликованных в сентябре 2021 года. То, что раньше называлось унификацией, было заменено более нейтральным словом «гармонизация», но суть не изменилась. В этих программах речь идет о гармонизации макроэкономической, денежно-кредитной, аграрной и промышленной политики, налогового и таможенного законодательства, формировании объединенного рынка газа, нефти и электроэнергии, унификации регулирования транспортного рынка и бухучета, введении единых правил доступа к госзаказу. Судя по всему, союзные программы и этот кремлевский документ писались одновременно. Во всяком случае, уж очень они похожи по содержанию, да и «год рождения» совпадает — 2021-й. Возможно, параллельно с подготовкой союзных программ (этим занимались правительства) чиновники из администрации, чтобы не быть уличенными в бессмысленности своего присутствия и безделье, составляли такого рода бумаги, чтобы положить на стол и сказать: вот, мы придумали концепцию поглощения, мы не зря едим свой хлеб, пьем свое пиво и покупаем свои яхты; мы нужны. Но — не нужны. Все, что они изобразили в качестве планов, уже де-факто осуществилось. Не зря же Лукашенко и Путин на последних переговорах в Ново-Огарево 17 февраля признали, что 80 процентов союзных программ уже выполнены, и остались разве что гуманитарные.

А теперь давайте посмотрим на Беларусь не глазами кремлевского клерка, а объективно. Итак, из 9,4 миллионов белорусов 6 миллионов говорят по-русски. 90 процентов школьников учится в школах с русским языком обучения. Церковь — Русская православная, белорусский экзархат. «Белтрансгаз» вместе с белорусской частью трубы продан «Газпрому» еще в 2011 году. Российские телеканалы в каждой крестьянской избе, как лампочка Ильича. Российские войска, которые уже больше года не уходят из Беларуси и чувствуют себя как дома. Какие еще документы из Кремля нужны? Все это уже случилось, причем общими усилиями, а вовсе не с помощью коварных планов Кремля. Александр Лукашенко бросился в объятия России по собственной воле — теперь уже неважно, чего он в них искал: покровительства или будущего поста в Кремле вместо Бориса Ельцина. Кремль, в свою очередь, вполне планомерно выкручивал руки на предмет продажи «Белтрансгаза» и согласия на все союзные инициативы.

Белорусы много лет ленились и не протестовали даже простым переходом на белорусский язык. А россияне — причем именно те, кто не поддерживал Кремль и презирал Лукашенко, — с упорством называли его «батькой», а страну — «Белоруссией».