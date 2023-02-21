СК предъявил обвинение в распространении «фейков» про ВС РФ 18-летнему активисту Максиму Лыпканю за интервью «Радио Свобода»

Следственный комитет предъявил обвинение в распространении «фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК) 18-летнему москвичу Максиму Лыпканю за его интервью «Радио Свобода». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Алана Качмазова, представляющего интересы активиста.

Максим Лыпкань. Фото: соцсети

По версии следствия, Лыпкань распространил «фейки» про армию России по мотиву политической ненависти. Активиста задержали до судебного заседания по избранию меры пресечения. Оно пройдет 22 февраля в Хамовническом районном суде Москвы. Утром силовики пришли с обыском в квартиру активиста. После отказа открыть дверь они вызвали сотрудников МЧС, чтобы ее выломать.

Активист написал в своем телеграм-канале, что силовики «забрали какие-то его книги», сообщил, что у его отца тоже прошел обыск, а также призвал «не бояться и бороться за свою свободу». Также он записал видео, в котором сказал, что «уверен в том, что Россия будет свободна, несмотря на все посадки и репрессии». 18 февраля «Радио Свобода» опубликовало интервью с молодым человеком под заголовком: «„Я считаю войну подлостью“. Год сопротивления Максима Лыпканя». В нем активист поделился своими мыслями о войне России в Украине и рассказал про антивоенный митинг «Год ада», проведение которого он пытался согласовать с властями.

Ранее Лыпкань направил в мэрию Москвы запрос на проведение 24 февраля митинга «Год ада». Столичные власти отказались согласовать проведение акции сославшись на эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса. 15 февраля, на следующий день после публикации отказа, Лыпканя задержали в здании Ленинградского вокзала. В отделении полиции на него составили два протокола: по статьям о дискредитации армии и об организации несогласованной акции.