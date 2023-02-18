«Человек в маске Путина достал нож и сказал кричать, что «Ахмат — сила»

Днем 29 января российский студент Илья Зернов отправился в один из спальных районов Белграда, чтобы закрасить надпись «Украине — смерть» возле мурала в честь ЧВК «Вагнер». Когда надпись уже была закрашена, на него напали несколько неизвестных, которые избили студента, а также требовали у него выкуп. В одном из нападавших Илья узнал сербского политика и правого активиста Мишу Вацича, который, в частности, приезжал в качестве наблюдателя на «референдумы» «ДНР» и «ЛНР». Сейчас молодой человек, получивший от побоев травму уха, добивается наказания злоумышленников. Тем более что он знает адрес одного из нападавших.

Белград — одна из европейских столиц, где многое напоминает о войне в Украине. Здесь можно легко встретить как людей в футболках с Z-символикой и с портретами Путина, так и антивоенные шествия с бело-голубыми, бело-красными и сине-желтыми флагами. Для многих сербов тема Украины важна как из-за особых связей с Россией, так и из-за личного опыта переживания войны, которая шла здесь буквально 20 лет назад. Также Сербия — одна из стран, куда из-за конфликта в Украине приехали десятки тысяч мигрантов и беженцев. По разным оценкам, в 2022 году в страну прибыло более 100 тыс. россиян и около 20 тыс. украинцев. Антивоенный «террорист» Одним из тех, кто нашел убежище в балканской стране, стал 19-летний российский студент Илья Зернов. Он приехал в Белград в конце марта, после того как казанская полиция устроила обыск в его комнате в общежитии. — Полицейские угрожали мне физическим насилием, тюрьмой, а также отчислением из университета, — рассказал Илья «Новой-Европа». Они фактически пришли меня запугивать, говорили: «Собирай вещи, сейчас поедешь в СИЗО, а потом — по этапу». Когда я начал требовать адвоката, один из полицейских взял меня за волосы и сказал, что разобьет мне… (лицо. — Прим. ред.). Визит полицейских был связан с устроенной Ильей антивоенной акцией.

В первый же день российского вторжения в Украину молодой человек вывесил на балконах студенческого общежития три самодельных плаката с антивоенными лозунгами.

С одним из них он позже вышел на одиночный пикет в центре Казани. — После обыска полицейские забрали меня в отделение и сказали, что я прохожу как свидетель по делу о телефонном терроризме (часть 2 статьи 207 УК РФ. — Прим. ред.). При том, что в протоколе об обыске было написано: «Терроризм», а процессуального статуса вообще никакого, то есть он мог измениться в любой момент. Это, конечно, заставило меня нервничать, — говорит Илья. После обыска молодой человек взял академотпуск и уехал из России. Сначала он отправился в родную Самарскую область, оттуда — в Москву, из Москвы — в Питер, из Питера — в Стамбул, а уже из Стамбула он прилетел в Белград.

Участники пророссийской акции в Белграде держат плакат с изображением буквы Z, март 2022 года. Фото: Milos Miskov / Anadolu Agency / Getty Images

Балканская Касабланка Как признается сам Илья, до переезда в Сербию он ни разу не был в странах дальнего зарубежья. За границу выезжал только в Украину и Беларусь. — Про Сербию я ничего не знал, только то, что тут хорошо относятся к русским и что для россиян здесь мягкие миграционные правила, — рассказывает молодой человек. В Белграде ему удалось снять комнату на окраине города и устроиться разнорабочим на завод по производству светового оборудования за 250 динаров в час (примерно два евро). Одновременно Илья начал знакомиться с другими российскими мигрантами, общаться с активистами, ходить на антивоенные встречи и митинги. Один раз он даже сам прочитал небольшую лекцию об отношении россиян к войне. — Вообще, в Сербии я был прямо очень счастлив, что, наконец, оказался в безопасности, — признается Илья. — Что касается самих сербов и их отношения к войне… Я бы сказал, что люди здесь хорошо воспринимают нарратив о противостоянии России Западу. Думаю, это последствия натовских бомбардировок 1999 года.

При этом на личном уровне большинство сербов, с которыми мне доводилось общаться, не одобряют войну в Украине и не очень понимают, зачем она вообще нужна.

Есть, по словам Ильи, и другие мнения. В том числе о том, что в Украине действуют нацисты, а Россия ведет чуть ли не освободительную борьбу. К примеру, таких взглядов придерживались некоторые его коллеги с завода. — Но даже они на личном уровне относились ко мне положительно, — подчеркивает молодой человек.

Говорящие стены Прогуливаясь по Белграду, трудно не заметить огромное количество муралов и граффити, которые местные художники рисуют на фасадах и стенах. Это могут быть известные футболисты, киноактеры, национальные герои. Вообще, стены Белграда — это отдельное пространство для дебатов и высказываний. По надписям и тегам можно судить о политическом дискурсе, который разворачивается в сербском обществе. На стенах часто рисуют портреты Ратко Младича (сербский генерал-полковник, приговоренный к пожизненному заключению за военные преступления. — Прим. ред.), сопровождая муралы словом «герой». Другие закрашивают его красной краской, дописывая слово «убийца».

Граффити с изображением генерала Ратко Младича в Белграде. Фото: EPA-EFE / ANDREJ CUKIC

В Белграде после начала конфликте в Украине один за другим стали появляться пророссийские граффити. Особенно прославился в СМИ мурал с изображением Путина и надписью «брат». Его несколько раз портили, восстанавливали и портили снова. Сначала слово «брат» превратилось в «рат» (по-сербски — «война». — Прим. ред.), а позже восседающего на фоне триколора Путина и вовсе перекрыли бело-сине-белыми цветами. Также в одном из центральных районов Белграда можно увидеть мурал в честь убитой в августе 2022 года Дарьи Дугиной. На фоне январских новостей о начале вербовки сербов в ЧВК «Вагнер» в Белграде появился очередной мурал с эмблемой наемников. Однако неизвестные закрасили его на следующий же день. Первое же граффити в честь ЧВКшников нарисовали в Новом Белграде (это спальный район в городе) в апреле 2021 года. Инициаторами арта выступили активисты «Сербских правых» («Српска десница») — ультраправого популистского объединения, основанного в 2017 году политиком Мишей Вацичем.

Операция по закраске Как рассказывает Илья, в январе он впервые увидел то самое граффити с вагнеровцами в Новом Белграде, под которым появилась надпись «Украине — смерть». — Сначала это просто было граффити с вагнеровцами, потом, как я понимаю, кто-то дописал рядом «Украине — мир», а позже эту надпись переделали в «Украине — смерть». И это очень меня задело, я воспринял это просто как декларацию к убийствам, — рассказывает Илья.

Днем 29 января молодой человек взял банку серой краски, валик, надел малярный халат и отправился в Новый Белград закрашивать надпись «Украине — смерть». Когда он закончил, из окна соседнего дома показался мужчина, который начал кричать и требовать отойти от мурала. — Я стал уходить и увидел, что он выбежал из дома и начал меня преследовать, — вспоминает Илья. Тогда молодой человек решил скрыться, но, сделав круг, вновь оказался возле мурала. Там его уже ждали двое других неизвестных. — Это были мужчины среднего возраста с деревянными палками в руках, один мне показал какой-то непонятный жетон.

Они схватили меня, прижали к стене и начали на сербском спрашивать про мою национальность, кричали, что я украинец. В этот момент подошел еще третий человек, который меня преследовал.

Я боялся, что они запрут меня в какой-нибудь гараж. Поэтому начал требовать, чтобы они вызвали полицию.

Неизвестные посадили Илью на скамейку и стали куда-то звонить. Через какое-то время появился человек в тканевой маске, на которой было изображено лицо Путина. Он подошел к Илье и сразу же ударил его в ухо.

«Ты у нас в заложниках» — Удар оказался сильный, правое ухо сразу же заложило, — рассказывает молодой человек. — После этого «Путин» достал складной нож и заявил: я чеченец, говори: «Ахмат — сила», — и извиняйся за испорченный мурал, хотя сам мурал с вагнеровцами я даже не тронул. Когда Илья отказался извиняться, он получил удар в другое ухо. Затем неизвестный принялся угрожать ему кастетом. После мужчины стали требовать у Ильи деньги и говорить, что он у них в заложниках и для выкупа необходимо заплатить 500 евро. Илья считает, что все нападавшие были сербы, так как общались с ним либо по-сербски, либо через гугл-переводчик. Также человек в маске Путина показывал Илье сообщения на телефоне от некого Sergey Rus, который спрашивал на русском: «Зачем ты сюда приперся?» Позже пришел и четвертый человек и принялся называть Илью нацистом и сатанистом. Илья отказался платить выкуп, после чего у него потребовали паспорт для фотографии. Илья отказался, тогда его прижали к скамейке и начали обыскивать. Молодой человек звал на помощь, но вокруг не было людей. У студента достали кошелек, потом паспорт, который один из нападавших сфотографировал на телефон. Также человек в маске Путина сделал селфи и с самим Ильей и пытался отнять его телефон. — Вообще, думаю мой российский паспорт меня в некотором смысле спас, так как нападавшие были уверены, что я украинец. Я пытался тоже у них спросить, кто они вообще такие, и мужчина в маске Путина сказал, что он Путин. В конце концов Илье вернули все вещи, отпустили и пообещали более суровое наказание, если увидят еще раз. Заявление в полицию Российские антивоенные активисты в Белграде хорошо знают человека по имени Миша Вацич. Тот самый лидер «Српска десница». Время от времени он занимается провокациями на антивоенных акциях. Именно на его ютуб-канале опубликовано видео с созданием первого мурала вагнеровцам.

Лидер ультраправого объединения «Српска десница» Миша Вацич. Фото: v102.ru

Вацич — также экс-кандидат в президенты Сербии. В прошлом году он приехал в сербский Центризбирком сдавать подписи за свое выдвижение на машине с российскими номерами, флагами Сербии и РФ и символом Z. На выборах он получил наихудший результат — 0,87%. Зато Вацича уважают в России. К примеру, его приглашали в качестве международного наблюдателя на сентябрьских «референдумах» о независимости в так называемых «ДНР», «ЛНР», а также в частях оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Именно Вацич, как считает Илья, и прятался за маской Путина, когда угрожал ему кастетом, ножом и наносил удары.

— Я так или иначе видел его лицо под маской, всё же мы очень тесно общались, — говорит Илья. — Он в разных ракурсах поворачивался ко мне, а маска тканевая и просвечивала. Я узнал провокатора, который приходил на митинг «Российского демократического общества в Сербии» 21 января. Я посмотрел еще раз кадры, и куртка Вацича и нападавшего полностью совпала. Совпал и его телефон с сербским флажком на чехле. Да и вообще я видел его фото на заставке телефона, когда он показывал мне сообщения от Sergey Rus. 13 февраля Илья Зернов подал заявление в прокуратуру. После нападения у него диагностировали перфорацию барабанной перепонки (заключение врача и заявление в полицию есть в распоряжении «Новой-Европа»). Его делом занимается адвокат Чедомир Стойкович, выйти на которого Илье помогли активисты «Российского демократического общества в Сербии».

Фото: личный архив Ильи Зернова