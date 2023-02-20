Бастрыкин: в России по статье о «дискредитации» армии возбудили 152 уголовных дела

С начала войны в России возбудили 152 уголовных дела по статье о «дискредитации» российской армии (280.3 УК). Об этом глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС.

К уголовной ответственности по этим делам привлекли 136 человек, добавил он. В суд передали уже 53 таких дела, по 16 из них был вынесен приговор.

На вопрос о том, соразмерно ли наказание за «дискредитацию» армии, Бастрыкин сказал, что считает его «вполне оправданными». «Такой подход продиктован временем, и многие явно недооценивают общественную опасность подобных преступлений. Ведь ложная информация о действиях вооруженных сил может навредить не только конкретным гражданам, но и интересам государства, общественной безопасности», — сказал глава СК.

В интервью Бастрыкин также рассказал о своих поездках на оккупированные территории и о формировании там следственных органов. В частности, он заявил, что планирует «аннулировать правовые последствия» для людей, которые привлекались к уголовной ответственности по политическим мотивам за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины.