В Москве силовики пришли с обыском домой к 18-летнему антивоенному активисту

В Москве полицейские пришли с обысками по местам прописки и фактического проживания 18-летнего активиста Максима Лыпканя. Об этом сам юноша сообщил «ОВД-Инфо».

Силовики пришли в квартиру, где сейчас живет Лыпкань, около шести утра по московскому времени. После отказа открыть дверь полицейские вызвали сотрудников МЧС, чтобы ее выломать.

Ранее против Лыпканя возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Когда к дому молодого человека подъехал адвокат, силовики объяснили, что обыск проходит в рамках этого дела. Сам активист связывает проведение следственных действий с публикацией в своем телеграм-канале анонса антивоенной акции 24 февраля на Лубянской площади.

На место обыска также подъехал адвокат от «ОВД-Инфо» Алан Качмазов.