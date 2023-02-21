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В Москве силовики пришли с обыском домой к 18-летнему антивоенному активисту

В Москве полицейские пришли с обысками по местам прописки и фактического проживания 18-летнего активиста Максима Лыпканя. Об этом сам юноша сообщил «ОВД-Инфо».

Силовики пришли в квартиру, где сейчас живет Лыпкань, около шести утра по московскому времени. После отказа открыть дверь полицейские вызвали сотрудников МЧС, чтобы ее выломать.

Ранее против Лыпканя возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Когда к дому молодого человека подъехал адвокат, силовики объяснили, что обыск проходит в рамках этого дела. Сам активист связывает проведение следственных действий с публикацией в своем телеграм-канале анонса антивоенной акции 24 февраля на Лубянской площади.

На место обыска также подъехал адвокат от «ОВД-Инфо» Алан Качмазов.

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Ранее Лыпкань направил в мэрию Москвы запрос на проведение 24 февраля митинга «Год ада». Столичные власти отказались согласовать проведение акции сославшись на эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса.

15 февраля, на следующий день после публикации отказа, Лыпканя задержали в здании Ленинградского вокзала. В отделении полиции на него составили два протокола: по статьям о дискредитации армии и об организации несогласованной акции.

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