Двум белгородцам назначили по 3,5 года колонии строгого режима по делу о подготовке диверсии на участке железной дороги

Белгородский областной суд назначил двум обвиняемым Зеленину и Турьянскому по 3,5 года колонии строгого режима по делу о подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в районе поселка Томаровка Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Приговор стал первым по делу о диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), возбужденному после начала войны, отмечает агентство. В релизе ФСБ не называются имена задержанных, на сайте суда, где опубликована карточка дела, у двух обвиняемых также скрыта информация об имени. Судя по информации суда, приговор был вынесен 31 января судьей Еленой Федоровской.

«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих», — утверждают в суде.

Фигуранты дела, как заявляли в ФСБ, хотели потом выложить фото и видео происшествия в интернет. Как рапортовали в службе, задержанные также направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о российских военных, принимающих участие в войне.

«Диверсия» планировалась «в интересах националистических подразделений Вооруженных сил Украины», утверждают там.