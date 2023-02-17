Суд в Москве отправил в СИЗО украинца, которого подозревают в диверсии на ж/д путях в Подмосковье

Мещанский районный суд Москвы арестовал Сергея Кармазина, которого ранее задержали сотрудники ФСБ по подозрению в диверсии на железнодорожных путях в Подмосковье. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно карточке на сайте суда, Кармазина обвиняют в диверсии, совершенной организованной преступной группой (п. «а», ч. 2, ст. 281 УК).
О его задержании сотрудники ФСБ отчитались 15 февраля.
«Задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию Службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги», — говорилось в пресс-релизе (цитата по РИА Новости).
Утверждалось, что мужчина ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.
На оперативном видео задержанный говорит, что жил в Харьковской области, но в ноябре прошлого года поехал на заработки в Польшу и «был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ».
«Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице», — заявил мужчина.
О том, что задержанного зовут Сергей Кармазин, сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости».
«По нашим данным, мужчину зовут Сергей Кармазин, ему 45 лет и он действительно приехал из Украины. В 2014 году он жил в Славянске (Донецкая область), поддерживал идею независимости Донбасса и высказывался в поддержку референдума в ДНР», — говорилось в публикации.
Фото: Осторожно, новости
До этого РБК со ссылкой на источник в СК и источник, знакомый с материалами дела, сообщал, что Следственный комитет подозревает четверых жителей Пензенской области в диверсии на железной дороге, повлекшей причинение ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК).
По данным журналистов, подозреваемыми по делу проходят 16-летний подросток, студент Пензенского государственного университета архитектуры и еще двое мужчин.
По версии следствия, 21 декабря на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1 они подожгли релейный шкаф светофора. На следующий день подозреваемые подожгли оборудование контактной сети станции Пенза-2.