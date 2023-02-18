СМИ: в Калининграде задержали группу подростков по подозрению в поджоге на ж/д путях

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали группу несовершеннолетних по подозрению в совершении диверсии. Об этом сообщают 78.ru , РЕН ТВ и местный телеграм-канал «Янтарный ДЛБ» со ссылкой на источники.

Как утверждают СМИ, в ночь на 16 февраля неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях недалеко от Калининграда. 78.ru уточняет, что это привело к 40-минутному простою на путях.

По данным телеграм-канала, поджог произошел в ночь на 14 февраля на участке между станциями Кутузово-Новое и Рябиновка. К публикации также была прикреплена фотография, на которой стоит соответствующая дата.

Утверждается, что подозреваемых задержали уже на следующий день. Поджог якобы устроила группа подростков в возрасте от 15 до 17 лет. 78.ru уточняет, что в диверсии принимали участие семь юношей и одна девушка.