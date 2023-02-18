СМИ: в Калининграде задержали группу подростков по подозрению в поджоге на ж/д путях

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали группу несовершеннолетних по подозрению в совершении диверсии. Об этом сообщают 78.ru, РЕН ТВ и местный телеграм-канал «Янтарный ДЛБ» со ссылкой на источники.
Фото: «Янтарный ДЛБ»
Как утверждают СМИ, в ночь на 16 февраля неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях недалеко от Калининграда. 78.ru уточняет, что это привело к 40-минутному простою на путях.
По данным телеграм-канала, поджог произошел в ночь на 14 февраля на участке между станциями Кутузово-Новое и Рябиновка. К публикации также была прикреплена фотография, на которой стоит соответствующая дата.
Утверждается, что подозреваемых задержали уже на следующий день. Поджог якобы устроила группа подростков в возрасте от 15 до 17 лет. 78.ru уточняет, что в диверсии принимали участие семь юношей и одна девушка.
Фото: «Янтарный ДЛБ»
Сообщается также, что несовершеннолетние совершили поджог по заданию «куратора из Украины».
«Один из подростков получал указания через мессенджер от украинских кураторов, пообещавших ему вознаграждение», — рассказал источник РЕН ТВ.
Утверждается, что на мобильных телефонах у подозреваемых нашли видео поджога, которое они якобы снимали для отчета кураторам.
Само видео, предположительно, опубликовал «Янтарный ДЛБ» со ссылкой на украинские паблики. На записи один из поджигателей снимает горящие релейные шкафы и показывает камере два пальца.
РЕН ТВ и телеграм-канал пишут, что против подозреваемых возбудили дело по статье об уничтожении имущества (ст. 167 УК). Подростков собираются поставить на учет в полиции и «привлечь к ответственности», сообщает РЕН ТВ.
До этого РБК со ссылкой на источник в СК и источник, знакомый с материалами дела, сообщал, что Следственный комитет подозревает четверых жителей Пензенской области в диверсии на железной дороге, повлекшей причинение ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК).
По данным журналистов, подозреваемыми по делу проходят 16-летний подросток, студент Пензенского государственного университета архитектуры и еще двое мужчин.
По версии следствия, 21 декабря на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1 они подожгли релейный шкаф светофора. На следующий день подозреваемые подожгли оборудование контактной сети станции Пенза-2.