Первое послание Путина Федеральному собранию с начала войны

Сегодня в столичном Гостином дворе прошло первое обращение президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию с начала войны. В 2022 году мероприятия не состоялось, несмотря на то, что оно конституционно необходимо. Неофициально его отмену тогда связывали с военными неудачами армии РФ в Украине. Самое длительное послание было в 2018 году — тогда оно заняло 1 час 55 минут. Сегодняшнее послание длилось около 1 часа 50 минут. Зал аплодировал Путину во время речи 53 раза, стоя — 4 раза, отмечает РИА Новости. «Новая газета Европа» собрала самое важное из обращения президента.

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О войне в Украине и традиционных ценностях

Президент России начал обращение с речи о боевых действиях. Он заявил, что Россия хотела найти мирное решение конфликта, но «другие стороны» готовили другой сценарий. По его словам, в это время «киевский режим закрывал глаза на политические убийства» и пытался получить ядерное оружие. Путин снова обвинил западные страны в развязывании войны в Украине. «Те, кто спланировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, четко понимали, что следующая цель — удар по Крыму, мы это знали и понимали, а Киев об этом открыто говорит <…> Мы защищаем своих людей и свой дом», — сказал он. Президент также заявил, что цель Запада — стратегическое поражение России.

Скриншот: трансляция

Затем он перешел к теме «традиционных ценностей».

«Извращают исторические факты, не прекращают нападки на русскую культуру, на РПЦ. Запад извращает семью, национальную идентичность. Делает педофилию нормой их жизни, а священники поощряют однополые браки»,

— сказал Путин. Президент заявил, что Россия не будет сводить счеты с теми, кто «отступил в сторону» и не поддержал войну в Украине. При этом он подчеркнул — важно, чтобы народ России дал им оценку. Глава государства поблагодарил солдат, которые воюют в Украине, их родителей, жен, а также врачей, железнодорожников, водителей, инженеров, строителей и всех, кто обеспечивает фронт.

Федеральное собрание скорбит по погибшим на войне в Украине. Скриншот: трансляция

Путин предложил создать специальный фонд помощи ветеранам войны в Украине. По словам президента, организация должна будет обеспечить поддержку, лечение, получение образования и новой профессии, долговременного ухода на дому, протезирования. Глава государства также пообещал установить для всех военнослужащих и добровольцев дополнительный отпуск в течение 14 дней не менее раза в полгода. Президент поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как большую часть платы за него возьмёт на себя государство, заявил Путин.

Об экономике

Несмотря на западные санкции, России удалось сохранить свою экономику, утверждает президент. «В 2022 году ВВП снизился на 2,1%. Еще в феврале-марте прошлого года нам предрекали обвал», — сказал он. Такую оценку Росстат опубликовал вечером 20 февраля, накануне послания Путина.

Скриншот: трансляция

Доля российского рубля в международных расчетах удвоилась и составила 1/3, добавил президент. «Будем и дальше работать над формированием безопасной и независимой системы международных расчетов», — сказал Путин. Многие гражданские сектора экономики не только не сократились, но и нарастили производство, утверждает Путин. «Российские аграрии собрали рекордный урожай», — отметил президент. Путин также заявил, что за год войны в стране удалось снизить безработицу. По словам президента, она достигла исторического минимума.

«Спад экономики был зафиксирован только во II квартале, а в III и IV — рост»,

— заявил он. Путин поручил правительству расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования. Президент также призвал оказать поддержку среднему и младшему бизнесу. «Нужно создать для россиян условия, чтобы они зарабатывали и вкладывали деньги внутри страны», — сказал он. Глава государства поручил пересмотреть законодательство в сфере экономических преступлений. «Нельзя допустить вседозволенности — но перегибать палку тоже нельзя. Необходимо двигаться к декриминализации», — сказал он.

О социальной политике

Путин пообещал отремонтировать дороги в регионах, наращивать мощности Транссиба и БАМа — нужно развивать Сибирь. Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил президент. Ее планируют распространить на школы, детские сады и больницы. Граждане всегда смогут обратиться за подключением частных домов к газоснабжению, утверждает глава государства. «В течение десяти лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей», — заявил он.

Скриншот: трансляция

С 1 февраля материнский капитал в России проиндексировали на 11,9%, также сказал он. Путин предложил предоставлять материнский капитал в «новых» регионах России семьям, в которых родились дети после 2007 года. МРОТ продолжат увеличивать, обещает президент. С 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению Путин предлагает провести еще одно на дополнительные 10%. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5%, до 19242 рублей. Путин предложил увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч в год, а на лечение — до 150 тысяч рублей. «Знаю, что многие регионы готовы ускорить развитие объектов социнфраструктуры. Такой настрой будет поддержан», — заявил президент. Средства на нацпроекты, которые зарезервированы на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас, утверждает он.

Философское отступление

Небольшую часть своего выступления Путин посвятил состоянию экономики России после распада СССР. Путин утверждает, что тогда Россия стала ориентироваться на Запад для построения рынка, но ее воспринимали как источник сырья. Новый формирующийся российский бизнес был нацелен на извлечение быстрых денег: продажа нефти, газа, ресурсов, леса. Более сложные отрасли экономики развивались слабо. Чтобы сломать эту тенденцию, потребовались годы, утверждает Путин. «Мы достигли перемен, успеха. Однако нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш крупный бизнес. Более дешевые финансовые источники, технологии — на западе. Капиталы стали утекать туда же. Вместо того, чтобы расширять производство у нас, в России, средства тратились на поместья, яхты за рубежом», — заявил президент.

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Он сказал, что государству было сложно отследить такое развитие ситуации. «Образ запада как "тихой гавани" оказался фальшивкой. Запад отнял даже законно заработанные средства», — утверждает президент. По словам главы государства, для Запада российские предприниматели были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. Купленные титулы графов не помогут, утверждает Путин.

«Они [российские предприниматели] должны понять — они там второй сорт»,

— заявил президент. Но есть и другой выбор — быть со своей родиной, отметил он. Путин призвал вкладываться в Россию, инвестировать в предприятия и рабочие места. Так можно заслужить признание людей на поколения вперед, утверждает он.

Скриншот: трансляция

О гражданском обществе

Выборы президента в 2024 году состоятся с соблюдением всех конституционных процедур, пообещал Путин. Он также сказал, что огромную роль в укреплении гражданского общества играет местное самоуправление. «Те, кто родился и вырос на Донбассе, должны стать главной опорой в возрождении этих регионов <…> Школу боевых действий ничем не заменить, люди выходят оттуда другими и готовы положить свою жизнь за отечество», — заявил он. Путин поручил подготовить инструменты прямой поддержки лучших управленческих команд муниципалитетов.

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Об образовании, науке, культуре

Путин поручил расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых. Президент также призвал серьезно обновить подходы к подготовке кадров, к научно-технологическому развитию РФ. Ученым нужно предоставить большую свободу для исследований, отметил президент. За пять лет надо подготовить один миллион рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, утверждает Путин. Необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет, также сказал он.

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов

В начале февраля этого года прозвучало требование НАТО вернуться к договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов с доступом инспекций на наши ядерные объекты, говорит Путин. Президент называл это предложение «театром абсурда».

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«Они хотят осматривать наши оборонные объекты. Это звучит как бред. Нам проводить полноценные инспекции не дают. Наши заявки остаются без ответа или их отклоняют по формальным основаниям. Мы ничего толком не можем проверить на той стороне», — заявил Путин. Россия приостанавливает свое участие в договоре о сокращении стратегических наступательных потенциалов, объявил президент.

«Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми, мы, разумеется, делать это не будем. Но если США испытают, мы тоже испытаем»,