Путин предложил создать госфонд для помощи семьям погибших в Украине

Президент России Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для адресной помощи семьям погибших на войне в Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения Федеральному собранию.

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии», — сказал президент.

Путин также предложил ввести дополнительные выходные для военнослужащих. «Служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками, риском для здоровья и жизни. Надо установить для всех военнослужащих и добровольцев дополнительный отпуск в течение 14 дней не менее раза в полгода», — заявил он.

Кроме того, президент считает, что необходимо ввести программу предоставления льготного арендного жилья работникам военно-промышленного комплекса (ВПК).